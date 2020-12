Börsenplätze Square-Aktie:



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (03.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Die Square-Aktie gehöre zweifellos zu den Top-Performern des Jahres am US-Aktienmarkt: Seit Jahresanfang sei sie um über 200% gestiegen, vom Krisentief im März aus habe sie sich sogar mehr als versechsfacht. Aber selbst auf diesem Niveau würden die Analysten noch viel Luft nach oben sehen.Rayna Kumar vom Researchhaus Evercore habe die Square-Aktie am Donnerstag von "in-line" auf "outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 300 USD fast verdoppelt. Ausgehend vom Schlusskurs am Mittwoch bei 202 USD signalisiere sie damit rund 49% Kurspotenzial.Grund für den Optimismus sei der weltweite Wandel weg vom Bargeld und hin zum digitalen Bezahlmöglichkeiten. Dieser habe sich in diesem Jahr Corona-bedingt massiv beschleunigt und werde auch im Zukunft weiter Fahrt aufnehmen. Hinzu kämen der rasant wachsende Online-Handel und die Aussicht auf weitere Fusionen und Übernahmen in der Branche.Nach dem bullishen Evercore-Kommentar steige die Square-Aktie am Donnerstag im vorbörslichen US-Handel um rund 3% und nehme dabei das Allzeithoch aus der Vorwoche bei 215 USD wieder ins Visier. Investierte Anleger sollten die Gewinne mit nachgezogenem Ziel und Stopp laufen lassen. Mutige Neueinsteiger könnten an schwächeren Tagen zugreifen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link