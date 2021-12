Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit seinem Rücktritt als CEO von Twitter habe Jack Dorsey zu Wochenbeginn bereits für einen Paukenschlag gesorgt, am Mittwochabend dann der nächste Hammer: Sein Fintech-Unternehmen Square heiße künftig Block. Und das sei nicht die einzige Neuerung.Die Änderung des Firmennamens hin zu Block solle dem Wachstum des Unternehmens Rechnung tragen, heiße es in einer Mitteilung. Der Name Square sei inzwischen ein Synonym für das Händlergeschäft und solle als Marke innerhalb des Konzern fortgeführt werden.Gleiches gelte für die Payment-App Cash, den Musikstreamingdienst Tidal und die Entwicklerplattform TBD54566975, die als Bausteine ("building blocks") des gesamten Unternehmens als eigene Bereiche ohne organisatorische Änderungen unter dem Dach von Block fortbestehen sollten. Im Zuge des Rebrandings bekomme nur Square Crypto, eine eigene Initiative innerhalb des Unternehmens zur Weiterentwicklung des Bitcoin-Netzwerks, einen neuen Namen und heiße fortan Spiral."Block ist ein neuer Name, aber unser Ziel der wirtschaftlichen Stärkung bleibt unverändert. Unabhängig davon, wie wir wachsen oder uns verändern, werden wir weiterhin Instrumente entwickeln, um den Zugang zur Wirtschaft zu verbessern", so CEO Jack Dorsey in einer Unternehmensmitteilung. Dort würden verschiedene Bedeutungen für den neuen Namen aufgeführt, doch die Assoziation mit der Blockchain-Technologie stehe natürlich im Vordergrund.Juristisch gesehen solle die Namensänderung von Square hin zu Block um den 10. Dezember 2021 wirksam werden. Die Aktie des Unternehmens bleibe an der NYSE gelistet und behalte dort das Kürzel "SQ". Für Aktionäre bestehe kein Handlungsbedarf, habe Block mitgeteilt.Die Aktie von Square habe am Mittwoch im schwachen US-Gesamtmarkt fast sieben Prozent verloren. Der nachbörslich bekannt gegebene Namenswechsel sei mit einem moderaten Plus jedoch positiv aufgenommen worden.Da sich durch den neuen Namen fundamental nichts ändert und die Blockchain-Technologie enormes Wachstumspotenzial bietet, bleibt "Der Aktionär" klar bullish. Dennoch sollten investierte Anleger den recht nahen Stoppkurs im Auge behalten, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 02.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link