Börsenplätze Square-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Square-Aktie:

45,885 EUR -1,69% (08.04.2020, 12:02)



NYSE-Aktienkurs Square-Aktie:

50,30 USD +14,97% (07.04.2020)



ISIN Square-Aktie:

US8522341036



WKN Square-Aktie:

A143D6



Ticker-Symbol Square-Aktie Deutschland:

SQ3



NYSE-Symbol Square-Aktie:

SQ



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (08.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Jack Dorsey, Gründer und CEO des Kurznachrichtendienst Twitter und des Zahlungsabwicklers Square, öffne im Kampf gegen Corona sein Portmonee: Am Dienstagabend habe er angekündigt, mehr als ein Viertel seines Privatvermögens für globale COVID-19-Hilfen und weitere wohltätige Zwecke zu stiften.In einer Serie von Tweets schreibe Dorsey, dass er Square-Aktien im Wert von einer Milliarde Dollar (rund 925 Millionen Euro) an eine Stiftung namens Start Small transferiere. Das entspreche rund 28 Prozent seines Privatvermögens.Mit dem Geld aus dem Verkauf der Aktien solle zunächst der globale Kampf gegen das Coronavirus unterstützt werden. "Nachdem wir die Pandemie besiegt haben, wird sich der Fokus auf die Gesundheit und Bildung von Mädchen und das bedingungslose Grundeinkommen verlagern."Während des Corona-Crashs an den Märkten habe sich auch der Wert der Square-Aktie zeitweise mehr als halbiert - obwohl der Zahlungsabwickler bei grenzüberschreitenden Transaktionen und im besonders betroffenen Reisesektor nach eigenen Angaben nur unterdurchschnittlich vertreten sei.Die "Aktionär"-Empfehlung wurde dabei ausgestoppt, seitdem befindet sich die Aktie auf der Beobachtungsliste, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 08.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link