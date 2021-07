Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (09.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Der Payment-Spezialist habe das Potenzial des Bitcoin frühzeitig erkannt. In den USA könnten Nutzer der "Cash-App" bereits seit Jahren bequem Bitcoin kaufen und auch das Unternehmen selbst habe in die Digitalwährung investiert. Nun plane CEO Jack Dorsey den nächsten Streich: eine eigene Hardware-Wallet.Wer Kryptowährungen wie den Bitcoin kaufen wolle, müsse sich früher oder später auch über die Aufbewahrung der Coins Gedanken machen. Die meisten Handelsplattformen würden eine Aufbewahrungsfunktion für die dort erworbenen Coins anbieten. Das sei zwar bequem, aber auch riskant. Sicherer sei es, Krypto-Bestände in einer privaten Wallet aufzubewahren. Viele dieser Systeme seien aber relativ kompliziert in der Verwendung.Dorsey wolle das ändern und habe dafür den Hardware-Spezialisten Jesse Dorogusker ins Boot geholt. Gemeinsam wollten sie eine Hardware-Wallet und einen Verwahr-Service für Kryptowährungen entwickeln, die den Weg des Bitcoin in den Mainstream weiter ebnen sollten.Zwar gebe es noch viele Fragen und Herausforderungen zu meistern, habe Dorogusker auf Twitter geschrieben. Die grobe Marschrichtung für den Start stehe allerdings fest: Demnach sollten zunächst Bitcoin und eine mobile Nutzung im Fokus stehen und eine weltweite Verbreitung erreicht werden. Zudem solle ein Multisignature-Mechanismus eingerichtet werden, um "assisted-self-custody" zu ermöglichen.Den Begriff habe Dorsey selbst in den vergangenen Wochen geprägt. Zu Deutsch bedeute er etwa "unterstützte Selbst-Verwahrung" und meine eine leichtere, benutzerfreundlichere Handhabung von Hardware-Wallets. Dabei gehe es nicht um "alles oder nichts", sondern um gutes Produktdesign.Für den "Aktionär" sei Square einer der Favoriten im Payment-Sektor. Nicht zuletzt dank dem wachsenden Engagement im Krypto-Bereich wachse das Unternehmen kräftig. Das spiegele sich auch in der Bewertung der Square-Aktie. Wer sich davor nicht scheue, könne den aktuellen Rücksetzer vom Allzeithoch im Februar zum Kauf nutzen. Investierte Anleger sollten dabeibleiben, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie. (Analyse vom 09.07.2021)Hinweis auf Interessenskollision:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.