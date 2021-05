Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (25.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Die Square-Aktie sei im US-Handel am Montag kräftig gesprungen. Grund dafür sei ein Medienbericht, wonach das Fintech-Unternehmen das Produktangebot schon bald deutlich erweitere und in direkte Konkurrenz mit Finanz-Schwergewichten wie JPMorgan treten könnte.So könnte Square schon bald Giro- und Sparkonten für Unternehmerkunden anbieten. Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg und berufe sich dabei auf entsprechende Code-Zeilen, die im jüngsten Update der Square-App für iPhone und iPad versteckt seien.Mit einem entsprechenden Angebot würde der Payment-Konzern einen Frontalangriff auf klassische US-Banken wie JPMorgan, Wells Fargo und Bank of America fahren, die in diesem Bereich bislang tonangebend seien. Und Square scheine mit harten Bandagen um die Gunst der Unternehmenskunden kämpfen zu wollen: Laut dem Bericht sollten Guthaben auf den Sparkonten von Square in diesem Jahr mit 0,5% verzinst sein. Zudem sollten die Konten weder monatliche Kontoführungs- noch Überziehungsgebühren kosten.Weiterer Pluspunkt für Händler, die bereits andere Dienste und Produkte von Square nutzen würden: Die neuen Banking-Angebote sollen sich nahtlos in das bestehende Ökosystem integrieren lassen. So sollten Zahlungen, die über die Payment-Plattform verbucht würden, automatisch und sofort im entsprechenden Bankkonto bei Square zur Verfügung stehen. Zudem sollten sich die Konten mit der bestehenden Debitkarte für Unternehmen verknüpfen lassen.Die Square-Tochter habe im März nach einem jahrelangen Genehmigungsprozess durch die Behörden eine Industriebank-Lizenz erhalten. Diese erlaube es dem Payment-Konzern, Kredit- und Einlageprodukte für andere Unternehmen anzubieten.Der schrittweise Ausbau des Angebotsportfolios sei einer der Hauptgründe, warum "Der Aktionär" die Square-Aktie als einen der Favoriten für das Jahr 2021 auserkoren habe. Zwar sei sie zwischenzeitlich ausgestoppt worden, seit Ende März stehe sie allerdings wieder auf der Empfehlungsliste. Investierte Anleger sollten dabeibleiben. Mutige Neueinsteiger könnten auf dem aktuellen Niveau weiterhin zugreifen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.05.2021)