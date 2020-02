Xetra-Aktienkurs Spotify-Aktie:

Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (11.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streamingdienstes Spotify (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NASDAQ-Symbol: SPOT) unter die Lupe.Podcasts würden immer beliebter. Laut einer Studie von Statista habe sich die Anzahl der Personen in Deutschland, die im vergangen Jahr Podcasts oder Radiosendungen über Streaming-Dienste gehört hätten, auf rund 4,5 Mio. belaufen. Logisch also, dass Spotify das Wachstum in diesem Segment künftig forcieren wolle. Dazu habe der Konzern in der letzten Woche Pläne für eine erneute Übernahme verkündet. Letzte Woche habe Spotify Pläne bekanntgegeben, das Entertainment-Unternehmen The Ringer zu übernehmen.Spotify forciere sein Wachstum im Podcast-Segment. Das mache Sinn, immerhin seien rund 16% der Spotfiy-Kunden aktive Podcast-Hörer. Doch mit Apple hätten die Schweden einen mächtigen Konkurrenten. Dennoch dürfte der Markt groß genug für beide Akteure sein. Ob Spotify sich tatsächlich in Zukunft als "Netflix für die Ohren" etablieren könne, bleibe abzuwarten. Der bisherige Erfolg im Podcast-Business stimme optimistisch. Fakt sei allerdings: Das Unternehmen mache nach wie vor herbe Verluste. Ein Einstieg dränge sich daher zurzeit noch nicht auf, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.02.2020)