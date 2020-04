Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:

132,00 EUR +2,34% (29.04.2020, 12:48)



Xetra-Aktienkurs Spotify-Aktie:

128,46 EUR -0,62% (29.04.2020, 12:16)



NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

139,78 USD -0,34% (28.04.2020, 22:10)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Shortseller Citadel Advisors LLC geht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Spotify ein:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Citadel Advisors LLC starten eine Short-Attacke auf die Aktien des Streamingdienstes Spotify (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NASDAQ-Symbol: SPOT).Die Finanzprofis des von Kenneth C. Griffin gegründeten Hedgefonds Citadel Advisors LLC mit Sitz in Chicago, Illinois, USA haben am 27.04.2020 eine Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien von Spotify in Höhe von 0,50% aufgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien von Spotify:0,50% Citadel Advisors LLC (27.04.2020)