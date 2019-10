Börsenplätze Spotify-Aktie:



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (29.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streamingdienstes Spotify (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NASDAQ-Symbol: SPOT) unter die Lupe.Nach einem überraschenden Gewinn sei die Spotify-Aktie am Montag um mehr als 18 Prozent in die Höhe geschossen. Vor allem die Anzahl der so genannten Premium-Nutzer sei um 26 Millionen gestiegen und habe so maßgeblich zu dem Überraschungserfolg beigetragen. In einem Anschlussinterview mit CNBC habe sich Spotify-CFO, Barry McCarthy, zudem äußerst positiv zu Podcasts geäußert.Diese könnten in den kommenden Jahren für Spotify so wichtig werden wie die Eigenproduktionen für Netflix. Dabei scheine McCarthy zu wissen, wovon er rede, immerhin sei er selbst einst Finanzchef beim Streaminganbieter gewesen.Interessant: Insbesondere die Podcasts sollten dafür verantwortlich gewesen sein, dass die Anzahl der Premium-Nutzer im dritten Quartal so stark habe zulegen können. Im Vergleich zum zweiten Quartal seien Podcasts über 39 Prozent mehr gehört worden.Insgesamt habe Spotify mehr als 113 Millionen Premium-Nutzer verzeichnet. Mit ihnen hätten die Schweden mehr als 1,5 Milliarden Dollar Umsatz erlösen können, was nicht nur deutlich über den Erwartungen der Analysten gelegen habe, sondern auch über den eigenen Prognosen.Mit den Zahlen sei Spotify ein echter Achtungserfolg gelungen. Die Investitionen in Podcasts hätten sich voll und ganz ausgezahlt. Das Unternehmen schaffe es dadurch eine zunehmende Anzahl an Premium-Nutzern zu locken. Nach dem raketenartigen Anstieg am Montag gebe die Spotify-Aktie heute wieder etwas kräftiger nach und dürfte nun erst einmal auskonsolidieren. Für risikobewusste Anleger ergäbe sich dann eine Einstiegschance.Konservative Anleger sollten jedoch zunächst abwarten, ob der Trend im kommenden Quartal fortgesetzt werden kann, so Nicola Hahn von "Der Aktionär" zur Spotify-Aktie. (Analyse vom 29.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link