Börsenplätze Spotify-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:

269,40 EUR +2,12% (04.02.2021, 14:26)



Xetra-Aktienkurs Spotify-Aktie:

267,70 EUR +2,65% (03.02.2021, 14:11)



NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

317,25 USD -8,06% (03.02.2021, 22:10)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (04.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streamingdienstes Spotify (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) unter die Lupe.Wenn die Leute zu Hause bleiben müssten, würden sie auch mehr Zeit im Internet verbringen, sich mehr Podcasts anhören und mehr Musik konsumieren. Und so habe die Corona-Krise dem Streamingdienst Spotify eine Sonderkonjunktur verschafft. Gestern habe jedoch das schwedische Unternehmen die Anleger mit einem verhaltenden Ausblick enttäuscht.Da habe es auch nicht geholfen, dass die Gesellschaft im Schlussquartal des Geschäftsjahres besser abgeschnitten habe als erwartet. Im vierten Quartal seien die Erlöse um 17% auf 2 Mrd. Euro gestiegen. Analysten hätten mit etwas weniger gerechnet.Außerdem habe der Streamingdienst eigenen Angaben zufolge die Marke von 155 Mio. Abo-Kunden geknackt. Obwohl jedoch die Nutzerzahlen steigen würden, sei Spotify tiefer in die roten Zahlen gerutscht. 2020 sei das Minus mit 581 Mio. Euro mehr als dreimal so hoch gewesen wie im Vorjahr. Grund seien demnach Investitionen in bessere Funktionen und das Wachstum in Ländern mit niedrigeren Abo-Preisen.Der durchschnittliche Erlös pro Kunde sei um 8% auf 4 Euro pro Monat gesunken. Im Vergleich dazu komme Netflix durchschnittlich auf 9 Euro. An der Börse werde aktuell ein zahlender Spotify-Abonnent mit 320 Euro bewertet, wohingegen ein Netflix-Abonnent fast 1.000 Euro wert sei. Hier bestehe also Aufholpotenzial.Der Gründer und Chef Daniel Ek setze verstärkt auf den Ausbau des Podcast-Angebots. Mittlerweile produziere Spotify viele eigene Inhalte, um sich von der Konkurrenz abzusetzen. Darüber hinaus treibe der CEO die internationale Expansion voran. Nach Russland sei am Montag der Markteintritt in Südkorea verkündet worden, dem sechstgrößten Musikmarkt der Welt.Nach einem Anstieg 2020 von mehr als 100% sei bereits viel Optimismus im Aktienkurs von Spotify eingepreist gewesen. Umso heftiger sei gestern die Reaktion der Anleger auf den verhaltenen Ausblick ausgefallen. "Der Aktionär" bleibe für die Spotify-Aktie langfristig positiv gestimmt, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link