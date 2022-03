Diese Wettanbieter ETFs gibt es

Wie funktionieren ETFs?

Neue Regulierung von Sportwetten

Seit kurzem gibt es in Deutschland die Möglichkeit, eine deutsche Lizenz zu bekommen. Diese Lizenz ist mit Auflagen verbunden. Diese Auflagen sollen die Spieler davor schützen, in die Spielsucht zu fallen. So gibt es ein monatliches Einzahlungslimit von 1.000,- €. Die Anbieter müssen sicherstellen, dass Personen, die auf der Sperrliste stehen und Jugendliche nicht spielen können. Wenn ein Spieler merkt, dass ihm gerade die Kontrolle über das Spiel verloren geht, muss ein Panik-Button zur Verfügung stehen. Dieser Panik-Button beendet das Spiel für 24 Stunden, wenn er betätigt wird. Die Anbieter sollen ein System entwickeln, welches Spieler warnt, wenn sich Anzeichen einer Spielsucht zeigen. Das Angebot bei den Wetten muss eingeschränkt werden. So dürfen Live- und Ereigniswetten nur noch eingeschränkt angeboten werden. Solche Wettmärkte sind bei einem Wettanbieter ohne deutsche Lizenz in einem größeren Ausmaß verfügbar. Andere Wetten wie auf eSport oder Politik dürfen gar nicht mehr angeboten werden. Es soll eine Behörde eingerichtet werden, die sich um die Überwachung der Auflagen kümmert.



Zukunft von Sportwetten

Die Zukunft der Sportwetten wird mit viel neuer Technologie aufwarten. Da gibt es beispielsweise die Künstliche Intelligenz, kurz KI. Die KI macht das Wetten auf beiden Seiten interessanter. Dem Bookie hilft es schon länger, die Vielzahl an Wetten zu bearbeiten und die Quoten zu berechnen. Dem Spieler kann die KI ebenfalls helfen, indem sie das Spiel für den Spieler auswertet. Diese Möglichkeit ist bei Spielen, wie Poker interessanter als bei Sportwetten, aber in beiden Fällen hilfreich. Die VR-Technik ist eine Brille, die eine andere Welt darstellt. Sie hat schon viele Fans im Bereich der Games, besonders bei Rennspielen. Diese Brille ermöglicht es, das Wetten fast so zu erleben, als wäre man persönlich dabei. Das Metaverse geht noch einen Schritt weiter. Da ist auch die VR-Brille dabei, aber der Spieler sieht nicht nur ein Casino; er hat eine Figur, die ihn darstellt und er kann sich im Casino bewegen, als wäre er persönlich dort.



Gibt es Casino ETFs?

Ein ETF investiert in Aktien. Um eine Aktie herauszugeben, muss die Firma eine gewisse Größe haben. Daher lohnt sich eine Aktiengesellschaft nur, wenn die Firma nicht zu klein ist. Im Bereich der Casino ETFs bedeutet es, alle Firmen aus dem Bereich Casino bieten auch Sportwetten an und manche haben sogar Hotelbeteiligungen. Daher gibt es keine Aktien von Firmen, die nur Casino-Angebote haben. Genauso wenig gibt es keine Firmen mehr, die nur noch Sportwetten anbieten. Außerdem ist es ein großes Plus, dass sich ein ETF eben nicht nur auf einen Bereich beziehen, sondern das Risiko durch Streuung minimieren. Da ist es gut verschiedene Anbieter mit verschiedenen Schwerpunkten im ETF zu haben. Aktuell ist die Auswahl in diesem Bereich leider noch nicht so groß, aber es ist ein Markt mit Zukunft. Je mehr Wettanbieter den Schritt wagen, sich in eine AG zu wandeln, je größer wird das Angebot an ETFs werden. Dass sich die rechtliche Lage aktuell in vielen Ländern bessert, wie gerade mit der deutschen Lizenz, ist es ein Sektor, den Geldanleger beobachten sollten.



Fazit zu Wettanbieter ETFs

Der Bereich der Sportwetten und Online-Casinos befand sich in der Vergangenheit im Aufwind und für die Zukunft sieht alles danach aus, dass dieser Wachstumstrend sich weiterhin fortsetzt. Es gibt schon einige Anbieter auf diesem Gebiet, die als Aktiengesellschaft firmiert sind und Aktien anbieten. Der Trend, diese Anbieter in ETFs zusammenzufassen, ist noch recht neu. Auch ETFs sind ein beliebter Baustein in der Geldanlage von privaten Anlegern. Daher sollte man die Kombination aus ETF und Sportwetten oder Online-Casinos im Auge behalten. (25.03.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - ETFs für Sportwetten- und Online-Glücksspiel standen im Jahr 2020 gut auf dem Aktienmarkt da. Sie sehen oft besser aus als andere ETFs. Sie sind beliebt bei den Anlegern. Das Nachrichtenportal CNBC berichtet auch über den Erfolg der ETFs aus dem Bereich der Sportwetten- und Online-Glücksspiel. Die Exchange Traded Funds, kurz ETF, sind beliebt für Geldanlagen. Es gibt passiv gemanagte Fonds und aktiv gemanagte Fonds. Passive gemanagte Fonds bilden einen Vergleichsindex, aktiv gemanagte Fonds wollen besser sein als der Index. Phil Mackintosh, der Chef-Ökonom des Börsenbetreibers Nasdaq, sagte, dass Sportwetten- und Online-Glücksspiel-ETFs in der Attraktivität viele andere Indexfonds schlagen.Der Roundhill Sports Betting & iGaming ETF beinhaltet beispielsweise DraftKing, GAN und Penn National. HANetf Fischer Sports Betting & iGaming UCITS ETF, hier sind nur Unternehmen aus dem Bereich Sportwetten- und Glücksspielindustrie enthalten, wie Anbieter von lokalen Wettstudios, Casinos und Betreiber von Online-Glücksspielen. Hierbei handelt es sich um den ersten ETF aus diesem Bereich. Er ist an der deutschen Börse gelistet, hat aber die Zulassung für den Verkauf in ganz Europa. Fischer Gaming ist eine Boutique-Beratungsfirma und hat sich auf die Glücksspielindustrie spezialisiert. Aaron Fischer hat eine lange Geschichte in der Glücksspielindustrie. Vorher war er auf diesem Gebiet in Japan tätig. Zudem hat Fischer Erfahrung sammeln können als Aktienanalyst bei Goldman Sachs London und CLSA/Citic Securities in Asien. HANetf bietet auf unabhängiger Basis UCITS-ETFs an.Mit einem ETF kann einfach in Aktien investiert werden. ETF steht für Exchange Traded Funds. In einem ETF ist ein Indexfonds, der an der Börse gehandelt wird. Bekannte Marktindizes werden ohne Abweichung abgebildet. Mit einem ETF wird die investierte Summe auf verschiedene Aktien aufgeteilt. ETFs sind Bausteine, die in jede private Geldanlage gehören. ETFs werden an der Börse gehandelt. Bei einem ETF legen mehrere Anleger ihr Geld zusammen und ein Profi, der Fondsmanager, legt das Geld an, so wie es die Anlagestrategie vorgibt. Bei der Anlage wird das Investment möglichst breit gestreut. Theoretisch kann ein ETF in Aktien, Anleihen, Rohstoffe oder Immobilien investieren. Ein ETF aus dem Bereich Sportwetten und Online-Glücksspiel, wird nur in Firmen investieren, die ihr Geld mit Sportwetten und Online-Glücksspiel verdienen. Die Gelder eines ETFs sind Sondervermögen. Eine Depotbank verwahrt das Geld treuhänderisch. Bei einer Insolvenz der Fondsgesellschaft ist dieses Geld besonders geschützt. Es gibt passiv gemanagte ETFs, die den Index spiegeln. Bei aktiv gemanagten ETFs liegt das Ziel darin, besser zu sein als der Index. Bei Banken werden ETFs oft nicht empfohlen. Dies liegt nicht daran, dass ETFs nicht gut sind, sondern daran, dass viele Finanzberater von den Provisionen leben. Bei der Vermittlung eines ETFs bekommt man keine Provision. Lässt man sich von einem unabhängigen Berater auf Honorarbasis beraten, gibt es dieses Problem nicht.