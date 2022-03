Die Industrie der Online-Wetten

Die Casino-Aktien

Wettanbieter an der Börse

888 Holding

Hier handelt es sich um einen Globalplayer. Der Umsatz ist in den letzten Jahren stetig gestiegen, was auch daran liegt, dass Partnerschaften dabei helfen, neue Märkte zu erschließen. Die Aktie lag am 24.2.2022 bei 236,8 und einem Volumen von 945.339. Aktuell sinkt der Wert der Aktie ganz leicht, am 18.2.2022 lag der Kurs bei 252,6. Der Umsatz soll von 973 Millionen im Jahr 2021 auf geschätzte 995 Millionen in 2022 steigen. Die Marktkapitalisierung liegt bei 1,1 Millionen. Es gibt mehr als 1.600 Mitarbeiter und eine Dividendenrendite von 4,6 Prozent, welche 2022 auf über 5 Prozent steigen soll.



Betsson

Bei Betsson handelt es sich um eine Holdinggesellschaft, die in Schweden ansässig ist. Sie investiert im Bereich Online-Glücksspiel und arbeitet über Tochtergesellschaften. Sie besitzen Glücksspiellizenzen in 17 Gerichtsbarkeiten. Die Tochtergesellschaften bieten Casino und Sportwetten an. 2021 lag der Nettoumsatz bei 6.620 Millionen und soll im laufenden Jahr auf 6.865 Millionen gesteigert werden. Es arbeiten 1.955 Mitarbeiter für Betsson. Die Dividendenrendite lag 2021 bei 6,8 Prozent. 2021 gab es 7,90 Gewinn pro Aktie und 3,72 Dividende pro Aktie.



Bet-at-Home

Bet-at-Home ist seit 1999 aktiv und seit 2004 eine Aktiengesellschaft. Es gibt viele Tochtergesellschaften, beispielsweise in Deutschland, Gibraltar, Malta oder Österreich plus einige Online-Casinos. Mit 5,3 Millionen registrierten Kunden, nach eigenen Angaben, gehören sie zu den großen der Branche. User können Casinoangebote und Sportwetten nutzen oder die Aktien des Unternehmens erwerben. Vom anfälligen Höhenflug der Aktie von 140 Euro im Jahr 2017 ist aktuell nicht viel übrig. Steuern, der pandemiebedingte Wegfall von Großveranstaltungen und dass sie Polen und die Schweiz als Geschäftsorte verloren haben, ließ die Aktie auf 36 Euro im Juni 2021 fallen. Sie haben mehr als 5 Millionen Kunden, zahlen ihre Dividenden zuverlässig und sind eine feste Größe in der Branche.



Sportwetten Aktien kaufen - so geht's

Die erste Aktie zu kaufen ist nicht so kompliziert, wie man befürchten könnte. Wichtig ist, dass nur Geld in Aktien investiert wird, dass nirgendwo anders in der nächsten Zeit benötigt wird. Die Investition langfristig zu planen, um nicht auf jede Marktbewegung reagieren zu müssen und die Kosten beachten. Wer Aktien kaufen möchte, benötigt ein Wertpapierdepot. Dies gibt es bei Banken und Finanzdienstleistern, die im Auftrag des Anlegers Aktien kaufen, welche man Broker nennt. Hier können Gebühren anfallen, für das Depot und dann für jeden An- und Verkauf, welche möglichst niedrig sein sollten. Es gibt auch einen Online-Aktienhandel, wie beispielsweise eToro. Jetzt ist ein Depot vorhanden, nun kann eine Aktie gekauft werden. Entweder sucht man sich eine Aktie eines Online-Wettanbieters mit einer guten Prognose aus oder man nimmt das, womit man sich auskennt, die Aktie des Wettanbieters, bei dem man selbst wettet.



Online Wettanbieter werden ab Januar 2022 endgültig reguliert!

Die deutsche Sportwetten-Landschaft hat sich mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag geändert. Seit Oktober 2020 bis zum 1. Juli 2021 galt eine Übergangsregel. Jetzt brauchen alle Sportwetten-Anbieter eine deutsche Glücksspiellizenz. Wer diese Lizenz nicht hat, darf keine Wetten anbieten. Die Lizenz ist mit Maßnahmen verknüpft, welche eine Spiel- oder Wettsucht verhindern sollen. Dies betrifft die Einzahlungslimits oder Einschränkungen bei Livewetten. Wer wetten möchte, darf im Monat nicht mehr als 1.000 Euro einzahlen. Auch Ereigniswetten müssen im Angebot reduziert werden. Bei einer Ereigniswette, wird beispielsweise darauf gewettet, wer die nächste gelbe Karte bekommt. Der Spieler muss einen Panik-Button zur Verfügung gestellt bekommen. Merkt ein Spieler, ihm entgleitet die Kontrolle über das Wetten, kann er diesen Button drücken und ist für 24 Stunden gesperrt. Außerdem soll in Hessen eine Zentralstelle entwickelt werden, die das Verhalten der Spieler beim Wetten überwacht. Inwieweit dies mit der Datenschutzverordnung konform ist, ist noch unklar, weshalb viele Kunden auf Sportwetten ohne OASIS setzen. Zu Beginn des Jahres 2023 sollen solche Angebote jedoch grundsätzlich nicht mehr aus Deutschland erreichbar sein.



Fazit zu Wettanbieter Aktien

Aktien und Sportwetten passen gut zusammen. Sportwetten tätigen und die passenden Aktien im Depot haben. Da hat der Spieler doppelte Gewinnchancen. Aktien sind genau, wie Wetten, mit einem gewissen Risiko behaftet. Bei Online-Sportwetten handelt es sich um einen Bereich, der sich noch immer im Ausbau befindet und die letzten Jahre gut gewachsen ist. Dazu kommt, dass viele Aktien noch zu einem guten Preis zu haben sind. Zwei Punkte, die das Risiko minimieren. (25.03.2022/ac/a/m)









