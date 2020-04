Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, Nasdaq-Symbol: SPLK), ein in den USA (San Francisco) beheimatetes Unternehmen, gehört zu den führenden Software Plattformen für Echtzeit Operational Intelligence. Die Splunk-Technologie ermöglicht es Unternehmen, sowohl Echtzeit- als auch historische Maschinendaten zu überwachen, zu durchsuchen, zu analysieren, zu visualisieren und in Handlung umzusetzen. Zum Splunk-Produktangebot zählen Splunk(R) Enterprise, Splunk Cloud(TM), Splunk Storm(R), Hunk(TM): Splunk Analytics for Hadoop sowie die Premium Splunk Apps.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Splunk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, Nasdaq-Symbol: SPLK) unter die Lupe.Splunk biete seinen Kunden eine Cloud-basierte Data-To-Everything-Plattform an und ermögliche somit die Echtzeiterfassung und -auswertung verschiedenster Maschinendaten. Dabei könne die Plattform nicht nur Daten von Fertigungsmaschinen automatisiert sammeln, sondern auch Benachrichtigungsprozesse selbstständig auslösen.Der Vorteil für die Kunden liege auf der Hand: Durch frühzeitige Wartungs- und Warnhinweise könnten die Ausfallzeiten der Maschinen drastisch reduziert werden und die Unternehmen würden bares Geld sparen. Gleichzeitig würden Benachrichtigungsprozesse durch die Automatisierung verkürzt und wertvolle Arbeitszeit eingespart.Dank der Splunk-Plattform habe Europas größtes Schienengüter-Verkehrsunternehmen DB Cargo die Einsatzbereitschaft seiner Flotte deutlich steigern können. Wenn in der Vergangenheit Problemmeldungen aufgetreten seien, hätten die Hotline-Techniker die Zugführer telefonisch unterstützt - und oft nur zur Fahrt in die nächste Werkstatt raten können.Inzwischen überwache die Splunk-Technologie konstant die etwa 60 verschiedenen Zeitreihenwerte von Sensoren - von der Temperatur bis zur Drehzahl des Motors - und rund 7.000 verschiedene Diagnose- und Statusmeldungen einer Lokomotive. Die Techniker hätten dadurch ein Echtzeitbild zum Zustand der Lokomotiven und könnten somit gezielter entscheiden, welcher Schritt der Richtige sei. Hierdurch könnten unnütze Fahrten zur Werkstatt vermieden und Zeit eingespart werden.Für das laufende Fiskaljahr 2021 erwarte das Unternehmen Umsatzerlöse von 2,6 Milliarden Dollar, zudem solle die bereinigte operative Marge die Gewinnschwelle erreichen.Die Aktie habe sich von dem Corona-Crash inzwischen wieder etwas erholt und notiere knapp über der Marke von 100 Dollar. Könne die Aktie die Erholung fortsetzten und auch die 200-Tage-Linie bei 133,58 Dollar überwinden, sei das nächste Etappenziel der horizontale Widerstand bei 140 Dollar. Werde auch dieser genommen, würden die alten Vorjahreshochs wieder ins Visier rücken.Splunk straffe Unternehmensprozesse und biete gerade wartungsanfälligen Geschäftsmodellen einen erheblichen Mehrwert. Zudem könnten die Zahlen und der Ausblick überzeugen. Langfristig bleibe das Unternehmen hochinteressant.Anleger setzen die Splunk-Aktie daher auf ihre Watchlist und warten die Bodenbildung ab, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.04.2020)