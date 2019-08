Tradegate-Aktienkurs Splunk-Aktie:

105,80 Euro -0,97% (23.08.2019, 14:26)



Nasdaq-Aktienkurs Splunk-Aktie:

USD 116,80 -1,36% (23.08.2019, 15:15, vorbörslich)



ISIN Splunk-Aktie:

US8486371045



WKN Splunk-Aktie:

A1JV4H



Ticker-Symbol Splunk-Aktie Deutschland:

S0U



Ticker-Symbol Splunk-Aktie Nasdaq:

SPLK



Kurzprofil Splunk Inc.:



Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, Nasdaq-Symbol: SPLK), ein in den USA (San Francisco) beheimatetes Unternehmen, gehört zu den führenden Software Plattformen für Echtzeit Operational Intelligence. Die Splunk-Technologie ermöglicht es Unternehmen, sowohl Echtzeit- als auch historische Maschinendaten zu überwachen, zu durchsuchen, zu analysieren, zu visualisieren und in Handlung umzusetzen. Zum Splunk-Produktangebot zählen Splunk(R) Enterprise, Splunk Cloud(TM), Splunk Storm(R), Hunk(TM): Splunk Analytics for Hadoop sowie die Premium Splunk Apps. (23.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Splunk-Aktienanalyse des Analysten Keith Bachman von BMO Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse rechnet Aktienanalyst Keith Bachman vom Investmenthaus BMO Capital Markets in Bezug auf die Aktien von Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, Nasdaq-Symbol: SPLK) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Entwicklung des Aktienkurses.Der Quartalsbericht von Splunk Inc. habe sowohl positive wie auch negative Aspekte enthalten. Angesichts sehr solider Nachfragemetriken halten die Analysten von BMO Capital Markets an der konstruktiven Anlageeinschätzung fest.Die Cash flow-Trends hätten sich wegen Änderungen bei den Kontraktstrukturen verschlechtert. Solide Margen und Wachstum sollten dabei helfen die Cash flow-Metriken wieder zu verbessern, so die Hoffnung des Analysten Keith Bachman.In ihrer Splunk-Aktienanalyse stufen die Analysten von BMO Capital Markets den Titel unverändert mit "outperform" ein, senken aber das Kursziel von 157,00 auf 155,00 USD.Börsenplätze Splunk-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Splunk-Aktie:106,00 Euro +1,09% (23.08.2019, 14:17)