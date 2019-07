Die finanziellen Daten seien eher trist: Der Verein schreibe aktuell tiefrote Zahlen. Rund fünf Millionen Umsatz, 4,75 Millionen Euro Miese.



Sprich: Wie Vorstand Schwabl im Interview mit dem Kicker kürzlich selbst eingeräumt habe, sei eine wirtschaftlich gesunde Vereinsführung unterhalb der 2. Liga nicht möglich.



Rund die Hälfte der Einnahmen aus dem IPO der SpVgg Unterhaching solle in den Spielerkader gesteckt werden, die andere Hälfte sei einerseits für den Schuldenabbau, andererseits für die Renovierung des Sportparks in Unterhaching gedacht. Der Aufstieg in die 2. Bundesliga solle den Hachingern 2021 oder 2022 gelingen.



Aus fundamentaler Sicht ist die Spielvereinigung Unterhaching-Aktie kein Kauf, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Weitaus spannender dagegen sei das Papier von Borussia Dortmund. Die BVB-Aktie sei nach wie vor ein klarer Kauf. Die Unterhaching-Papiere könnten im Falle eines positiven Saisonverlaufs Rückenwind erhalten. (Analyse vom 15.07.2019)



Kurzprofil die Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA:



In der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A2TR919, WKN A2TR91, Ticker-Symbol: S6P) ist die Profi-Mannschaft bis hin zur U16 gebündelt. Zu den größten sportlichen Erfolgen des im Jahr 1925 gegründeten Traditionsvereins aus der Münchner Vorstadt gehörten der Aufstieg in die 1. Bundesliga 1999 und Platz 10 in der folgenden Spielzeit. Außerdem wurde im Jahr 2003 das Viertelfinale und im Jahr 2015 das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht.



Heute ist das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) das Herz des Vereins. Dabei wird neben der fußballerischen Ausbildung großer Wert auf die Persönlichkeitsentwicklung mit Werten wie Bodenständigkeit und Demut gelegt. Dieses Konzept zahlt sich aus: Regelmäßig werden neue Top-Talente und Junioren-Nationalspieler ausgebildet. Davon profitiert der eigene Kader, rund 50 Prozent der aktuellen Profi-Mannschaft haben ihre Wurzeln im eigenen NLZ und es werden regelmäßig Transfererlöse erzielt. So spielen inzwischen zahlreiche ehemalige Nachwuchsspieler der SpVgg erfolgreich in der 1. und 2. Liga sowie im Ausland. (15.07.2019/ac/a/n)



Heute beginne die Zeichnungsfeist für die Aktien der SpVgg Unterhaching. Der Drittligist könnte schon Ende des Monats an der Börse München notiert sein. Mit den Millionen aus dem Börsengag würden die Hachinger den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffen wollen. Sei die Aktie einen Blick wert?Unterhaching betrete das Börsenparkett. Innovativ oder verrückt? Die SpVgg Unterhaching werde nach Borussia Dortmund der zweite Fußballballclub in Deutschland sein, der in Deutschland an der Börse notiere. Der Verein wolle durch die Ausgabe von 954.365 Aktien zum Preis von 8,10 Euro fast acht Millionen Euro einnehmen. Daraus ergebe sich eine durchaus sportliche Bewertung.Die Zeichnungsfrist beginne am heutigen Montag und laufe voraussichtlich bis zum 26. Juli. Das Kalkül der Hachinger sei relativ simpel: Der sportliche Unterschied zwischen Liga 2 und Liga 3 sei nicht so groß. Enorm sei aber die Differenz bei den TV-Geldern: Während sich die Drittligisten in dieser Saison mit 1,3 Millionen Euro begnügen müssten, würden eine Fußball-Etage höher zehn Millionen Euro winken. Auch die Zuschauer- und Sponsoreneinnahmen würden im Aufstiegsfall zulegen. Dies mache die Aktie einerseits sicherlich zu einer spannenden Wette.Eine andere nicht zu unterschätzende Einnahmequelle seien Spielertransfers. So habe der Verkauf des U17-Nationalspielers Karim Adeyemi für 3,0 Millionen Euro 2017/18 bei der SpVgg Unterhaching für schwarze Zahlen gesorgt. Es seidurchaus denkbar, dass weitere Nachwuchskicker aus der Hachinger Fußballschule in Zukunft den Sprung nach oben schaffen würden. In diesem Fall würde der SpVgg bei jedem Transfer eines solchen Spielers ein weiterer Geldregen winken. Doch auch dies sei natürlich reine Spekulation.