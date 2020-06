Wien (www.aktiencheck.de) - Obwohl die hohen Fallzahlen in den USA und der höchste Anstieg der Neuinfektionen in China seit April die Börsen am gestrigen Handelstag erst noch verunsicherten, setzte im Tagesverlauf eine spektakuläre Trendwende an den Aktienmärkten ein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die asiatischen Märkte würden mehrheitlich fester handeln und auch die vorbörslichen Indikatoren in Europa würden auf einen Handelsstart über den gestrigen Schlusskursen hindeuten.Die jüngsten hohen Preisschwankungen des gestrigen Handelstages seien auch am Ölmarkt spürbar gewesen, wobei auch dort mit der Aktienerholung eine Stabilisierung eingetreten sei. Der Goldpreis habe seine Stärke als sicherer Hafen hingegen nur kurz ausspielen können und sich schließlich kaum verändert gezeigt. (16.06.2020/ac/a/m)