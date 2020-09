Sicherheit statt Risiko in vielen Lebensphasen gewünscht

Sparkonten für Fest- und Tagesgeld als Fundament

Die Guthabenverzinsung in beiden Modellen reicht nicht mehr an Zinshöhen heran, die vor 15 Jahren geboten wurden. Die aktuelle Niedrigzinsphase nimmt auf Sparprodukte aller Art einen Einfluss, eine radikale Änderung ist aufgrund der wirtschaftlichen Situation in Europa kaum abschätzbar. Da nach Corona zusätzliche Wirtschaftsimpulse in allen Staaten Europas notwendig werden, dürfte der niedrige Zins auch für die nächsten Jahre erhalten bleiben.



Feste Zinsen von einem Prozent beim Tagesgeld und zwischen ein und zwei Prozent per annum je nach Laufzeit beim Festgeld klingen für die wenigsten Anleger lohnenswert. Tatsächlich bieten bereits Fonds ohne höheres Anlagerisiko die Aussicht auf Rendite, die erkennbar hierüber hinausgehen. Doch die Rendite muss je nach Anlagetyp nicht der einzige Faktor sein. Wenn Sicherheit und Flexibilität den Ausschlag geben, lässt sich weiterhin über Sparkonten als ergänzende Anlageform zur renditeträchtigen Geldanlage nachdenken.



Konditionen der Sparkonten unabhängig miteinander vergleichen

Gerade bei einem Anlagemodell mit einem geringen Guthabenzins sollte dieser nicht unnötig niedrig ausfallen. Dies passiert leider, wenn Anleger voreilig ein Sparkonto abschließen, beispielsweise bei der vertrauten Hausbank. Ein neutraler Überblick über aktuelle Angebote für Sparkonten im Netz ist der bessere Weg. So lässt sich das richtige Sparkonto bei einem Vergleich über unabhängige Plattformen wie Verivox ermitteln.



Solche Online-Plattformen helfen bei der Tarifanalyse in vielen Lebensbereichen weiter und sind keinem Finanzunternehmen verpflichtet. Anhand weniger persönlicher Angaben wie der gewünschten Anlagesumme oder der angedachten Laufzeit beim Festgeld entsteht ein konkreter Überblick über Angebote und Guthabenzinsen. Auf dieser Basis fällt die Entscheidung leicht, wo sich ein Teil des persönlichen Anlagevermögens absolut sicher und mit einer überschaubaren Verzinsung anlegen lässt.



Freiheit bei der Geldanlage oft entscheidend

Während Alternativen wie Sparverträge vielfach an Reiz verlieren und sogar seitens der Finanzinstitute aufgekündigt werden, bleiben Festgeld und Tagesgeld die wohl sinnvollsten Formen, Geld zu einem Festzins anzulegen. Hier frei zu bleiben und das Geld direkt beim Tagesgeldkonto oder innerhalb einer festgelegten Zeitspanne beim Festgeldkonto auszulösen, wird dabei den Anlagevorlieben der meisten Privathaushalte gerecht.



Gerade im Hinblick auf den Lebensabend ist es kaum ratsam, die Anlagestrategie alleine auf einer Festverzinsung aufzubauen. Hierfür ist die Niedrigzinsphase schlichtweg zu einflussreich, mit der in vielen Jahren nicht einmal der inflationäre Effekt ausgeglichen werden kann. In der großen Auswahl an Anlageprodukte können Sparkonten jedoch einen Hauch von Sicherheit geben, den so viele private Anleger bei der Fülle an fondsgebundenen Produkten und anderen riskanteren Geldanlagen vermissen.









