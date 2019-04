London (www.aktiencheck.de) - Die Sozialistische Arbeiterpartei des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez hat die Parlamentswahl am Sonntag gewonnen, verpasste aber mit etwa 28,7 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit, was Alex Holroyd-Jones, Multi-Asset Investment Analyst bei Investec Asset Management (Investec AM), wie folgt kommentiert:



"Es sieht es so aus, als ob die Bildung einer Regierung eine schwierige Aufgabe sein wird, was eine längere Periode der politischen Unsicherheit mit sich bringen würde. Dies könnte Investitions- sowie Einstellungsentscheidungen beeinträchtigen. Die Unsicherheit war jedoch in den letzten Jahren bereits recht groß und das spanische Wachstum war immer noch beeindruckend. Insbesondere nachdem es den Zusammenbruch der Regierung und die Verlangsamung der Wirtschaft im Euroraum im vergangenen Jahr mit sehr geringen sichtbaren wirtschaftlichen Auswirkungen überstanden hat. Wir glauben, dass dies das Ergebnis der Strukturreformen und des seit der Krise in der Eurozone durchgeführten inländischen Rebalancing ist, das wiederum die Volatilität der direkt mit Spanien verbundenen Vermögenspreise gedämpft hat." (29.04.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.