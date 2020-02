Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil die Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA:



In der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A2TR919, WKN A2TR91, Ticker-Symbol: S6P) ist die Profi-Mannschaft bis hin zur U16 gebündelt. Zu den größten sportlichen Erfolgen des im Jahr 1925 gegründeten Traditionsvereins aus der Münchner Vorstadt gehörten der Aufstieg in die 1. Bundesliga 1999 und Platz 10 in der folgenden Spielzeit. Außerdem wurde im Jahr 2003 das Viertelfinale und im Jahr 2015 das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht.



Heute ist das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) das Herz des Vereins. Dabei wird neben der fußballerischen Ausbildung großer Wert auf die Persönlichkeitsentwicklung mit Werten wie Bodenständigkeit und Demut gelegt. Dieses Konzept zahlt sich aus: Regelmäßig werden neue Top-Talente und Junioren-Nationalspieler ausgebildet. Davon profitiert der eigene Kader, rund 50 Prozent der aktuellen Profi-Mannschaft haben ihre Wurzeln im eigenen NLZ und es werden regelmäßig Transfererlöse erzielt. So spielen inzwischen zahlreiche ehemalige Nachwuchsspieler der SpVgg erfolgreich in der 1. und 2. Liga sowie im Ausland. (07.02.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - SpVgg Unterhaching-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Im Juli 2019 richteten Fußball- und Börsenfans deutschlandweit ihre Blicke gespannt gen Süden, so Paul Petzelberger von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News" zur SpVgg Unterhaching-Aktie (ISIN: DE000A2TR919, WKN: A2TR91, Ticker-Symbol: S6P).Der Börsengang eines Fußballvereins habe angestanden, so etwas habe es seit dem IPO des BVB im Jahr 2000 nicht mehr gegeben. Dass nun gerade ein Drittligaverein diesen Schritt knapp 20 Jahre später wage, sei einer kleinen Sensation gleich gekommen. Jenseits der Ankerinvestoren, darunter Präsident "Manni" Schwabl mit einem Anteil von 19,34%, habe die Spielvereinigung Unterhaching bei einem Ausgabepreis von 8,10 Euro rund 2,69 Mio. Euro an frischem Kapital eingesammelt. Geld, das der Verein dringend für Investitionen in das Stadion benötige.Doch auch das Nachwuchsleistungszent-rum (NLZ) solle von den Millionen profitieren. Die hauseigene Talentschmiede sei laut Schwabl das Herz des Vereins und berge für die Aktionäre ein interessantes Wertpotenzial. Rund 50% der aktuellen Profi-Mannschaft hätten ihre Wurzeln im NLZ. Das in der Talentschmiedeschlummernde "Beingold" versorge die Spielvereinigung zudem regelmäßig mit außerordentlichen Einnahmen. Beispielhaft nenne Schwabl hier gerne den U16-Nationalspieler Karim Adeyemi, dessen Transfer zu RB Salzburg dem Verein eine Rekordablösesumme von 3,35 Mio. Euro beschert habe.Dennoch würden sich viele Investoren bis heute die Frage stellen: Fußballverein und Börse - passe das zusammen? In Deutschland gehe hierbei der Blick nach Dortmund. Die Börsengeschichte der Borussen-Aktie gleiche einer Achterbahnfahrt. Gestartet bei einem Ausgabepreis von 11 Euro, sei die Notierung bis zum Jahr 2009 auf 80 Cent eingebrochen. Der aktuelle Kurs von rund 8,80 Euro sei jedoch immer noch deutlich vom damaligen IPO-Preis entfernt.Doch bei den Unterhachingern scheine alles anders zu sein. Es gebe nur wenige Fußballclubs, die den Münchner Vorstädtern in Sachen Bodenständigkeit und Innovation das Wasser reichen könnten. Vereinspräsident Schwabl kommuniziere diese Werte nicht nur, er lebe sie. Daher richte er den Blick viel lieber weg von Dortmund, hin in die ebenfalls kleine Fußballprovinz Heidenheim. Der 1. FC Heidenheim habe es durch weise und innovative Führung von der Regionalliga in die 2. Bundesliga geschafft und sei wirtschaftlich dennoch solide aufgestellt.Beim aktuellen Aktienkurs von 9 Euro errechne sich eine "sportliche" Marktkapitalisierung von rund 35 Mio. Euro. Eine Bewertung, die dem von GBC-Analyst Goldmann taxierten fairen Unternehmenswert von 40 Mio. Euro bereits sehr nahe komme. Dieser unterstelle hierbei einen Aufstieg in der Saison 2021/22. Eine Zielsetzung, die nicht unrealistisch erscheine, stünden die Unterhachinger in der aktuellen Saison doch an dritter Stelle auf dem Relegationsplatz.Nicht nur in der Fanbrust schlummere somit die Hoffnung auf einen baldigen Aufstieg. Schwabl habe mit dem scheinbar greif baren Ziel Aufstieg beabsichtigt, auch am Kapitalmarkt erneut Herzen für seine Spielvereinigung zu gewinnen. Im Nachgang zum IPO sollte durch Ausübung des genehmigten Kapitals einem neuen Großaktionär der Einstieg ermöglicht werden. Am Tag der HV sei dann jedoch die ultimative Liebesbekundung gekommen. Der Präsident habe verkündet, dass er doch viel lieber eine Bezugsrechtskapitalerhöhung durchführen möchte. Die Aktionäre wird’s freuen, so Paul Petzelberger. (Ausgabe 2/2020)