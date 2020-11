Die Analyse habe auch ergeben, wie stark sich die Unternehmen in ihrer Kommunikation auf die wichtigsten kulturellen Werte des Unternehmens konzentriert hätten. Dazu würden Themenbereiche wie Innovation, Integrität, Qualität, Respekt und Teamarbeit gehören, die auf den Webseiten der S&P 500-Unternehmen am häufigsten genannt würden. Mit Ausnahme von Innovation seien diese Themen während der Krise verstärkt in den Mittelpunkt gerückt worden, wobei Respekt und Integrität mit 25% bzw. 12% die bemerkenswertesten Zuwächse verzeichnet hätten.



Maarten Geerdink, Head of European Equities bei NN Investment Partners, kommentiere: "Corona hat das Verhalten der Unternehmen bei Bilanzkonferenzen radikal verändert. Der Aufwand und die Zeit, die Unternehmen für die Diskussion und Offenlegung gesellschaftlich relevanter Themen investieren, hat ein noch nie dagewesenes Niveau erreicht."



Derek Geng, Data Scientist European Equities bei NN Investment Partners, füge hinzu: "Solange die Krise nicht überwunden ist, können wir noch nicht abschließend sagen, ob es sich um eine strukturelle Veränderung handelt. Wir leben nach wie vor in einer turbulenten Welt mit anhaltenden Lockdowns, doch Veränderungen finden täglich in allen Branchen und Sektoren statt. Möglicherweise wird sich die traditionelle Bilanzkonferenz zu einer neuen Norm mit einem starken ESG-Fokus entwickeln, anstatt zu einem rein gewinnorientierten Ereignis zurückzukehren. Das werden wir aber erst wissen, wenn die Krise vorüber ist."



Der Einsatz von NLP sowie Techniken des maschinellen Lernens zur Erfassung alternativer Daten spiele im Investmentprozess von NN IP eine entscheidende Rolle. Indem sie ESG-bezogene Erkenntnisse aus Bilanzkonferenzen berücksichtigen würden, könnten die Experten in ihrer Fundamentalanalyse die ESG-Profile der Unternehmen besser bewerten. Mithilfe von NLP würden sie auch eine Liste von Sentiment-Alpha-Faktoren erstellen, die sie seit November 2019 in ihren quantitativen Investmentprozess für ihre europäische Aktienstrategie einbeziehen würden. Die Berücksichtigung dieser Faktoren liefere im Laufe der Zeit positive und konsistente Ergebnisse. (17.11.2020/ac/a/m)





Den Haag (www.aktiencheck.de) - Die Unternehmenskommunikation gewinnt in Krisenzeiten an neuer Bedeutung, da sich die Prioritäten für Investoren und Unternehmen verschieben, so die Experten von NN Investment Partners.Die Corona-Krise sei gewaltig. Allerdings finde sie auch zu einem Zeitpunkt statt, in dem sich die künstliche Intelligenz (KI) zu einem mächtigen Instrument entwickelt habe, mit dem solche Verschiebungen gemessen werden könnten. Eine Analyse von NN Investment Partners (NN IP) unter Verwendung von Natural Language Processing (NLP) und maschinellem Lernen zeige, dass es tatsächlich einen massiven und beispiellosen Wandel gegeben habe. Unternehmen in allen Sektoren und Regionen weltweit würden sich weniger auf gewinnorientierte Themen konzentrieren, sondern würden soziale Fragen in den Vordergrund stellen.