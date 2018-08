Börsenplätze Southwest Airlines-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Southwest Airlines-Aktie:

54,14 EUR (20.08.2018)



NYSE-Aktienkurs Southwest Airlines-Aktie:

USD 61,63 +3,27% (20.08.2018)



ISIN Southwest Airlines-Aktie:

US8447411088



WKN Southwest Airlines-Aktie:

862837



Ticker-Symbol Southwest Airlines-Aktie:

SWN



NYSE Ticker-Symbol Southwest Airlines-Aktie:

LUV



Kurzprofil Southwest Airlines:



Southwest Airlines Corp. (ISIN: US8447411088, WKN: 862837, Ticker-Symbol: SWN, NYSE Ticker-Symbol: LUV) zählt zu den führenden Fluggesellschaften in den USA und unterhält die Southwest Airlines ("Southwest") und AirTran Airways ("AirTran"). Das Unternehmen konzentriert sich vorrangig auf Kurzstreckenflüge und Point-to-Point-Flüge. Dadurch werden die Kosten gering gehalten und die Flüge können zu entsprechend günstigen Preisen angeboten werden. Heute fliegt die Airline 99 Flughäfen in fast allen US-Bundesstaaten, dem District of Columbia, Puerto Rico und in sechs weiteren Ländern wie Mexiko, Jamaika und die Bahamas an. Die Airline ist jedoch bemüht ihr Netz weiter auszubauen. Tickets können für Southwest und AirTran über jeweils eigene Webseiten online gebucht werden. (21.08.2018/ac/a/n)





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Southwest Airlines: Dieser Wert startet schon jetzt durch! AktienanalyseÄhnlich wie die Aktie von Delta Air Lines präsentiert sich das Chartbild der Southwest Airlines-Aktie (ISIN: US8447411088, WKN: 862837, Ticker-Symbol: SWN, NYSE Ticker-Symbol: LUV) durchaus bullisch und könnte nun ein klares Kaufsignal aktivieren, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Noch aber sei der Handelstag nicht vorüber, eine Bestätigung per Tagesschlusskurs sei für eine Rallyfortsetzung nötig!Bis grob Mitte 2013 habe sich das Wertpapier der Southwest Airline in einer unspektakulären Seitwärtsphase zwischen etwa 4,80 und 14,80 US-Dollar aufgehalten, sei anschließend aber zunehmend in den Fokus der Bullen gerückt und habe nur wenig später eine mehrjährige Aufwärtsbewegung etabliert. Diese habe bis Ende letzten Jahres auf ein Kursniveau von 66,98 US-Dollar aufwärts gereicht, zu Beginn dieses Jahres aber sei der Wert merklich eingeknickt und habe auf das runde Kursniveau von 50,00 US-Dollar wieder nachgegeben.Seit Ende Juli seien wieder dynamische Kurszuwächse zu verzeichnen, die das Wertpapier der Southwest Airlines an das Widerstandsniveau von 61,38 US-Dollar herangeführt hätten. Zu Beginn dieser Woche versuche sich der Wert schließlich an einem Ausbruch darüber und damit einhergehendem Kaufsignal. Sollte dieses Kunststückchen am Ende des Tages gelingen, so könnten frische Long-Positionen eingegangen werden. Schließlich habe auch hier Starinvestor Warren Buffett über die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway seine Finger im Spiel.Obwohl der kurzfristige Abwärtstrend aus der ersten Jahreshälfte und die gleitenden Durchschnitte bereits überwunden worden seien, müsse für ein weiteres Kaufsignal erst noch das Niveau von mindestens 61,38 US-Dollar per Tagesschlusskurs überwunden werden. Erst dann werde ein weiterer Lauf der Aktien in Richtung der Jahreshochs aus 2017 bei 66,98 US-Dollar wahrscheinlich.Da ein Kaufsignal per Definition noch ausstehe, sollten Long-Positionen erst oberhalb von 61,38 US-Dollar eingegangen werden. In diesem Beispiel dürfte Southwest Airlines zunächst an 64,00 US-Dollar anknüpfen, später dann an die Jahreshochs aus 2017 bei 66,98 US-Dollar. Eine Verlustbegrenzung sollte sich zunächst aber noch unterhalb von 59,05 US-Dollar aufhalten. (Analyse vom 20.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link