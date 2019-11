Paris (www.aktiencheck.de) - Es geht wieder bergauf - langsam, aber stetig: Immerhin hat der Ölpreis der Nordseesorte Brent in den zurückliegenden zwei Monaten um rund 10 Prozent an Wert zugelegt und es sich somit auch wieder deutlich oberhalb der 60-Dollar-Marke bequem gemacht, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



OPEC+ könnte Richtung vorgeben



Dass die US-Rohöllagerbestände in der zurückliegenden Woche wider Erwarten um 1,6 Millionen Barrel angestiegen seien, habe dem Ölpreis wenig anhaben können. Und dass die Vereinigten Staaten ihre Produktion mit 12,9 Millionen Barrel pro Tag auf ein neues Rekordniveau gehoben hätten, habe den Ölpreis ebenfalls recht kalt gelassen. Die möglichen Gründe der recht robusten ÖlpreisEntwicklung: Zum einen bestehe nach wie vor die Hoffnung, dass die USA und China ihren mittlerweile 16 Monate anhaltenden Handelskonflikt recht zeitnah beenden beziehungsweise sich zumindest weiter annähern könnten. Daran dürften wohl auch die Gesetzentwürfe des US-Kongresses zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong nichts ändern. Damit einhergehend sei auch die Hoffnung gestiegen, dass der weltweite Wirtschaftsmotor seine Drehzahl ein wenig erhöhen könnte - und somit auch die Ölnachfrage zunehme. Anleger sollten nun aber nicht erwarten, dass der Ölpreis durch die Decke gehe. Selbst wenn die USA und China sich einigen sollten, dürfte das globale Wachstum in 2020 nicht allzu dynamisch ausfallen. Kurzfristig könnte hingegen die OPEC mit ihren Partnern die Richtung des Ölpreises vorgeben, könnte auf dem OPEC+Treffen am 5. und 6. Dezember doch die künftige Förderpolitik beschlossen werden. (29.11.2019/ac/a/m)





