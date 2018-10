In den USA folge auf Konsumausgaben und Kerninflationszahlen zum Wochenauftakt am Dienstag das Verbrauchervertrauen im Oktober. Am Donnerstag komme der wichtige ISM-Stimmungsbericht für die Industrie, bevor am Freitag Auftragseingangszahlen die Woche abschließen würden. In Japan stehe neben diversen Wirtschaftsdaten die Sitzung der Notenbank am Mittwoch im Zentrum und in China würden Mitte der Woche die Einkaufsmanagerindices für Oktober veröffentlicht.



München (www.aktiencheck.de) - Mit dem 6. November rücken die US-Zwischenwahlen näher - und damit eines der politischen Ereignisse, das die Anleger umtreibt, so Merck Finck Privatbankiers im aktuellen "Wochenausblick".Hessens Landtagswahl am Sonntag sei zwar ein vergleichsweise "kleines" Event, dafür könnten die Diskussionen um die Stabilität von Angela Merkels Regierung bei einem erneut schwachen Abschneiden der GroKo-Parteien an Fahrt gewinnen. Hinzu kämen weitere politische Brandherde wie Italien und Brexit. "Die politischen Unsicherheiten sind nur ein Grund für den Druck auf die Aktienmärkte - Konjunktursorgen und weniger überzeugende Quartalsberichte und Ausblicke der Unternehmen sind die anderen", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers gehe davon aus, dass "dieses Sorgen-Trio die Aktienmärkte weiter in Atem" halten werde.3. Quartals am Dienstag liegen, bevor tags darauf der Arbeitsmarktbericht für September sowie der Inflationsbericht für Oktober folgen würden. In Großbritannien komme am Mittwoch das Verbrauchervertrauen, und am Donnerstag tagt die Bank of England.