Tradegate-Aktienkurs Sony-Aktie:

99,23 EUR -0,89% (27.09.2021, 19:53)



Japan Exchange-Aktienkurs Sony-Aktie:

12.965,00 JPY -0,27% (27.09.2021)



ISIN Sony-Aktie:

JP3435000009



WKN Sony-Aktie:

853687



Ticker-Symbol Sony-Aktie:

SON1



Japan Exchange-Symbol Sony-Aktie:

6758



NASDAQ OTC-Symbol Sony-Aktie:

SNEJF



Kurzprofil Sony Corp.:



Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (27.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronikkonzerns Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) unter die Lupe.Die Sony-Aktie sei voll im Aufwärtstrend und habe erst am Freitag ein neues Rekordhoch erzielt. Verglichen mit anderen Papieren aus der Gaming-Branche könne sich auch die Kursentwicklung seit Jahresbeginn von Plus 24% sehen lassen. Eher ungewöhnlich sei, dass nach diesem Anstieg noch immer die günstige Bewertung der Sony-Aktie Anleger und Analysten anlocke.In einer aktuellen Studie der Investmentbank Cowen werde erneut auf die attraktive Bewertung der Aktie hingewiesen. Sony sei ein unterschätztes Entertainment-Powerhouse, heiße es seitens der Analysten. Sie würden noch 22% Kurspotenzial für Sony sehen.Viele Analysten würden die einzelnen Sony-Teile als unterbewertet und den Konglomeratsabschlag als zu hoch ansehen. Die diversifizierten Geschäftsfelder des japanischen Konzerns hätten sich in der Vergangenheit aber eher als ein Segen herausgestellt. Videospiele hätten das einbrechende Kino-Geschäft in Corona-Zeiten unterstützen können und aktuell würden Halbleiter sowie die Rückkehr des Kinos gegen das schlechte Gaming-Sentiment helfen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sony-Aktie: