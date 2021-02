Für eine Firma, die ihr Geld hauptsächlich mit Halbleitern, Gaming und anderen Elektronikprodukten mache, sei Sony an der Börse günstig bewertet. Eine Bewertung nach der Summe der Einzelteile lasse noch deutlich Kurspotenzial offen. Insbesondere, wenn das Gaming-Segment die hervorragende Performance 2020 in das laufende Jahr mitnehmen könne. Angesichts der PlayStation 5 dürfte dies jedoch kein Problem werden. (Analyse vom 26.02.2021)



Aktuell leide Sony wie so viele Unternehmen unter der Chip-Knappheit und könne die hohe Nachfrage nach der neuen Konsole PlayStation 5 nicht befriedigen. In einem Interview mit der GQ stelle PlayStation-Boss Jim Ryan jedoch klar, dass man sich voll auf Kurs befinde, und mache ganz nebenbei einige Knaller-Ankündigungen.4,5 Millionen Exemplare der neuen PlayStation 5 habe Sony bis Ende Dezember verkaufen können. Das sei nicht nur mehr als sich die Vorgängerversion damals in 2013 verkaufte, sondern wäre noch deutlich höher ausgefallen, hätte Sony die gesamte Nachfrage bedienen können. Im Interview mit der GQ habe PlayStation-Chef Jim Ryan gesagt, dass sich die Liefersituation aktuell zwar jeden Monat bessere aber noch monatelang schwierig bleiben dürfte.Doch nicht nur die Chip-Knappheit und Probleme in den Lieferketten durch die Corona-Pandemie hätten für Probleme bei der Produktion der Play Station 5 gesorgt. Eine weitere Besonderheit sei, dass laut Sony ein Viertel der Käufer zuvor keine PlayStation 4 besessen habe - eine ungewöhnliche Nachfragesituation. Man dürfte also mit steigenden Spielerzahlen im PlayStation-Ökosystem rechnen.Mehr Spieler in den Blick nehmen wolle Sony auch durch den Release von PlayStation-Titeln auf dem PC. "Insbesondere im späteren Verlauf des Zyklus der PlayStation 4 haben unsere Studios einige großartige Spiele entwickelt", so Ryan. Da die Entwicklungskosten aufgrund des immer größeren Umfangs der Spiele jedoch gestiegen seien, sei es eine einfache Entscheidung gewesen, künftig auch mehr PC-Spieler anzusprechen.Ein erfolgreicher Konsolenlaunch und die Aussicht auf steigende Spielerzahlen seien entscheidende Kurstreiber für die Sony-Aktie. Der gesamte Erfolg dürfte jedoch erst nach Weihnachten klar werden, denn bis dahin dürften die Lieferprobleme bei der PlayStation andauern können. Dann gebe es jedoch noch einmal ein zusätzliches Verkaufsargument für die Konsole: die neu angekündigte Playstation-VR-Brille.Gut möglich, dass angesichts von Impf-Fortschritten und der Aussicht auf Lockdown-Lockerungen, das positive Sentiment gegenüber Gaming-Aktien etwas abnehme. Würden dann aufgrund anhaltender Chip-Knappheit die Erfolgsmeldungen seitens der PlayStation fehlen, stehe wohl ein Test des Aufwärtstrends an. Anleger der Sony-Aktie würden hier den Bereich von 80 Euro im Auge halten. Und es gebe ja noch das Halbleitersegment mit Bildsensoren und eine Erholung im Filmgeschäft - beides könne ebenfalls für Kursimpulse sorgen.