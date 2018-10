Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Sony-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sony-Aktie:

47,80 EUR +6,22% (30.10.2016, 11:48)



ISIN Sony-Aktie:

JP3435000009



WKN Sony-Aktie:

853687



Ticker-Symbol Sony-Aktie Deutschland:

SON1



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Sony-Aktie:

SNEJF



Kurzprofil Sony Corp.:



Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (30.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des japanischen Konsolenherstellers Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) unter die Lupe.Sony könne dank der Playstation ein starkes Quartal vorweisen, das über den Erwartungen gelegen habe. Anlass genug, die Prognose erneut zu erhöhen. Nach heftigen Kursverlusten könnte die Aktie jetzt den Trend umdrehen.Das Unternehmen habe in Q2 den Umsatz um 6% auf 2.182 Mrd. Yen gesteigert. Der operative Gewinn habe sich um 17% auf 240 Mrd. Yen verbessert. Der Gewinn je Aktie habe bei 133 Yen gelegen. Die Analysten hätten Umsätze von 1.230 Mrd. Yen bei Gewinnen je Aktie von 104 Yen erwartet.Bei Sony habe sich im zweiten Quartal alles um die Playstation gedreht. Aufgrund von Erfolgstiteln wie "God of War" oder "Spider Man" habe das Gaming-Segment ein Umsatzwachstum von 27% aufgewiesen. Damit könne die Erfolgsstory rund um die Playstation das schwächelnde Smartphone-Segment mehr als nur ausgleichen. Nicht das erste Mal, dass das Gaming-Segment die Schwächen eines anderen Segments wett mache.Es laufe finanziell gut für Sony. Zukunftstrends wie Gaming, Virtual Reality und Computer Vision werden für weitere Kursfantasie sorgen. Die nachlassenden Playstation-Verkäufe werden durch Spiele-Verkäufe ausgeglichen - und die Playstation 5 könnte schon gegen Ende 2019 veröffentlicht werden.Der Chart spreche aktuell eine andere Sprache - im schwachen asiatischen Markt habe auch der japanische Blue Chip zu kämpfen. Die 200-Tage-Linie diene aber als Unterstützung, nach der Zahlenveröffentlichung komme der Abwärtstrend hier zum Stehen.Es könnte die Trendwende anstehen - Anleger sollten bei der Sony-Aktie dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.10.2018).