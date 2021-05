Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Sony Corp.:



Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (27.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronikkonzerns Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) unter die Lupe.Im abgelaufenen Geschäftsjahr (bis Ende März) habe Sony bereits Umsatzrekorde dank der PlayStation erzielt. Doch die Japaner würden 2021 noch höher hinaus wollen - und würden einen Marktanteil von über 50 Prozent im Konsolenmarkt anpeilen.Im Fiskaljahr 2020 habe Sony in seinem "Game & Network Services" genannten Segment einen Umsatzzuwachs von 34 Prozent auf 2.656 Milliarden Yen (umgerechnet 24,3 Milliarden Dollar) verzeichnet. Verantwortlich sei dafür nicht nur die neue PlayStation 5, sondern auch die im Corona-Jahr hohe Nachfrage nach Sony-Spielen und den Abo-Dienste PlayStation Plus und PlayStation Now gewesen.Unglaublich sei dabei die Nachfrage nach der PlayStation 5, die sich allein in den ersten fünf Monaten seit Release im November besser verkauft habe als das Vorgängermodell. Beeindruckend bedenke man, dass Kaufwillige aufgrund der angespannten Liefersituation im Handel nur selten fündig würden. 7,8 Millionen Einheiten habe Sony von der neuen Konsole verkaufen können, bei der PlayStation 4 seien es nur 7,6 Millionen gewesen, bei der PlayStation 3 sogar nur 3,6 Millionen.Die langfristige Prognose des PlayStation-Managements dürfte Anlegern gefallen und sollte helfen - vorausgesetzt man erreicht die Ziele - die Sony-Aktie auch in Zukunft anzutreiben. Aktuell erhole sich das Papier vom jüngsten Rücksetzer.Anleger sollten bei dieser Qualitäts-Aktie dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.05.2021)