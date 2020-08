Mit Material von dpaAFX



Kurzprofil Sony Corp.:



Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (04.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronikkonzerns Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) unter die Lupe.Kurz vor der Einführung der PlayStation 5 rette der alte Vorgänger Sony das Quartal. Unglaubliche 50 Prozent habe der operative Gewinn der Gaming-Sparte zugelegt. Krisenbedingte Rückgänge in anderen Bereichen hätten so gut abgefedert werden können.Sonys Konzerngewinn sei in dem Ende Juni abgeschlossenen ersten Geschäftsquartal im Jahresvergleich um 53,3 Prozent auf 233,2 Milliarden Yen (1,9 Milliarden Euro) gestiegen. Der Umsatz habe sich um 2,2 Prozent auf 1,97 Billionen Yen erhöht.Im Spiele-Bereich sei der Umsatz um fast ein Drittel auf 606 Milliarden Yen hochgesprungen. Zum einen habe das Geschäft mit Videospielen in der Pandemie insgesamt kräftige Zuwächse verzeichnet - zum anderen habe es mit "The Last of Us Part II" ein neues exklusives PlayStation-Game gegeben. Der operative Gewinn sei von 74 auf 124 Milliarden Yen gestiegen. Sony bereite sich jetzt auf die Markteinführung der PlayStation 5 zum Weihnachtsgeschäft vor. Die Verkäufe der aktuellen PlayStation 4 würden entsprechend bereits seit einiger Zeit sinken.Sonys Geschäft mit Filmen und TV-Sendungen habe trotz geschlossener Kinos ebenfalls 24 Milliarden Yen zum Quartalsergebnis beigetragen - dank der gestiegenen Einnahmen im Fernsehbereich. Zugleich rechne Sony bereits damit, dass die negativen Effekte der Corona-Krise im Filmgeschäft noch zwei bis drei Jahre zu spüren sein würden.Bei Kamerasensoren habe es im vergangenen Quartal einen Umsatzrückgang von elf Prozent auf gut 206 Milliarden Yen gegeben, das operative Ergebnis habe sich mit rund 25 Milliarden Yen halbiert. Für das gesamte Geschäftsjahr rechne Sony in der Sparte mit einem Umsatzrückgang von sieben Prozent.Im gesamten Konzern erwarte Sony für das noch bis Ende März 2021 laufende Geschäftsjahr nun mit einem Gewinnrückgang von 12,4 Prozent auf 510 Milliarden Yen. Unter anderem erwarte Sony ein schlechteres Geschäft bei seinen Kamera-Sensoren. Sie kämen in Smartphones vieler Hersteller zum Einsatz, der Handy-Markt stehe gegenwärtig aber unter Druck.Die aktuelle Stärke der alten PlayStation lasse erahnen, wieviel Potenzial die neue Konsolengeneration mit sich bringe. Insbesondere Exklusivtitel seien ein margenstarker Gewinntreiber - und genau diese Verkäufe dürfte die neue Konsole anfeuern.Die Sony-Aktie läuft weiter - Anleger bleiben dabei und lassen die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.08.2020)