Kurzprofil Sony Corp.:



Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (29.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektronikkonzerns Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sony habe es wieder geschafft. Wie es aussehe, werde sich die PlayStation 5 in die Reihe der Sony-Kassenschlager einreihen. Trotz der anhaltenden Lieferschwierigkeiten verkaufe sich die Konsole wie geschnitten Brot - und die Sony-Aktie reagiere.Das japanische Konglomerat gehe als wahrer Corona-Sieger aus der Krise. Innerhalb eines Jahres habe die Aktie 30 Prozent Kurszuwachs verzeichnen können, nicht zuletzt aufgrund der neuen PlayStation. Der Nachfolger der PS4, der erst Ende 2020 in die Läden gekommen sei, sei bereits heute mehr als zehn Millionen Mal verkauft worden. Ein Meilenstein, der sogar einen Monat früher als der Vorgänger erzielt worden sei.Auch in der Vergangenheit habe Sony mit Spielekonsolen punkten können. Alle vier vorherigen Konsolen seien unter den Top 10 der meistverkauften Spielekonsolen der Welt, drei davon sogar unter den Top 5.Trotz anhaltender Lieferengpässe bleibe die Nachfrage gigantisch. Die PS5 sei weiterhin auf der ganzen Welt ausverkauft und momentan nur noch auf dem Zweitmarkt zu ergattern. Weitere PS5-Spiele im laufenden und kommenden Jahr sollten die Nachfrage zusätzlich anfeuern und der neuesten Konsole des japanischen Herstellers mit Leichtigkeit den Weg in die Top Zehn ebnen.Statista schätze, dass es so auch weitergehen solle, zumindest für die PS5. Die Analysten würden prognostizieren, dass die Konsole bereits 2023 die magische 50-Millionen-Grenze knacken werde.Die Sony-Aktie habe seit dem Hoch im Februar 2021 etwas unter Gewinnmitnahmen gelitten und seitdem zehn Prozent verloren. Die ansprechenden Quartalszahlen und die Absatzzahlen der PlayStation 5 seien jedoch ein gutes Indiz, in welche Richtung es mit der Sony-Aktie in Zukunft gehen solle.Anleger lassen die Gewinne weiterlaufen, so Robin Balke von "Der Aktionär" zu der Sony-Aktie. (Analyse vom 29.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link