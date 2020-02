Börse Tokio-Aktienkurs Sony-Aktie:

7.265,00 JPY -2,51% (18.02.2020)



ISIN Sony-Aktie:

JP3435000009



WKN Sony-Aktie:

853687



Ticker-Symbol Sony-Aktie Deutschland:

SON1



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Sony-Aktie:

SNEJF



Kurzprofil Sony Corp.:



Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (18.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronikkonzerns Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) unter die Lupe.Im Herbst solle die neue Playstation 5 (PS5) an den Start gehen. Bei den vorherigen Konsolen habe der Fahrplan immer so ausgesehen: Im Februar Preisbekanntgabe, im Frühling Produktion und im Herbst Release. Durch Lieferengpässe und steigende Komponentenpreise gerate dieser Plan nun ins Stocken und die Anleger in Sorge. Die Sony-Aktie gebe nachbörslich deutlich nach.Im strategischen Rennen um den ersten Platz im Konsolengeschäft sei Sony vorerst wohl zum Ausharren und Nachziehen gezwungen. Der Aktie dürfte diese Schlitterpartie, sollte sie länger andauern, noch mehr schaden. Investierte Anleger sollten jedoch nicht in Panik verfallen, denn spätestens zum Release der Playstation 5 könnte Sony der Konkurrenz wieder voraus sein. Alle anderen sollten abwarten, ob die Japaner die Kostenstruktur und den Produktionsplan in den Griff bekomme, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.02.2020)Börsenplätze Sony-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Sony-Aktie:59,99 EUR -2,49% (18.02.2020, 12:28)