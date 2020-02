Börse Tokio-Aktienkurs Sony-Aktie:

Kurzprofil Sony Corp.:



Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (04.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronikkonzerns Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) unter die Lupe.Dank der Bildsensorensparte sei es beim japanischen Konzern im dritten Quartal 2019 besser als erwartet gelaufen. Sony habe seine Gewinnprognose fürs Gesamtjahr leicht nach oben revidiert. Das gefalle den Anlegern, die die Sony-Aktie wieder in Richtung des Widerstandes bei 65,80 Euro treiben würden.Sony sei mit einem Marktanteil von ca. 50% der weltweit größte Hersteller von Bildsensoren für Spitzen-Smartphones wie z.B. Apples neuem iPhone 11 Pro mit ganzen drei Kameras oder für selbstfahrende Autos. Die starke Nachfrage nach den Bildsensoren habe schwächere Zahlen in anderen Geschäftsbereichen wettmachen können. Bis zum Erscheinen der neuen Konsole zu Weihnachten 2020 dürfte es allerdings noch zu größeren Schwächen im PlayStation-Geschäft kommen. Dann komme aber die Playstation 5. Es lohnt sich also bei der Sony-Aktie dabeizubleiben, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.02.2020)Börsenplätze Sony-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Sony-Aktie:66,99 EUR +5,71% (04.02.2020, 21:57)