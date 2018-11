Tradegate-Aktienkurs Sonova-Aktie:

131,10 EUR -2,46% (20.11.2018, 09:28)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sonova-Aktie:

CHF 151,95 +1,30% (20.11.2018, 10:41)



ISIN Sonova-Aktie:

CH0012549785



WKN Sonova-Aktie:

893484



Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

PHBN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

SOON



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

SONVF



Kurzprofil Sonova:



Sonova (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF) ist einer der drei größten Hersteller von Hörsystemen weltweit, Marktführer in der drahtlosen Kommunikation für audiologische Anwendungen und Anbieter professioneller Lösungen zum Schutz des Gehörs. Die Produkte werden unter den Marken Phonak, Unitron Hearing, Lappere, Hansaton, Island Hearing, iHear, Lyric 2 und Better Hearing vertrieben. (20.11.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sonova-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, überprüft das Anlagevotum und das Kursziel für die Sonova-Aktie (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF).Mit einem org. Wachstum von 2,6% (Konsens: 2,9%) habe Sonova eine sequenzielle Abschwächung ggü. dem schwächeren 2H17/18 (3%) verzeichnet. Der Hauptgrund hierfür sei das Hörgerätegeschäft mit nur 0,5% gewesen, während das Segment dank eines guten Einzelhandelsgeschäfts um 2,3% gewachsen sei (+4,9%). Die Cochlea-Implantate hätten ein solides Wachstum von 6,7% erzielt (sequenzielle Abschwächung aufgrund des Wegfalls von Umsätzen aus Ausschreibungen in China).Anders als in H2/2017/18 sei die EBITDA-Marge auf Konzernebene in H1/2018/19 nicht wesentlich ausgebaut worden (+10 Bp. ggü. +150 Bp. in H2/2017/18, Konsens H1/2018/19: +90 Bp. J/J. Das EBITA sei in LW um 2,6% gesunken. Dies sei zurückzuführen auf schwächere durchschnittl. Verkaufspreise bzw. einen ungünstigeren Mix und höhere Betriebskosten, wodurch das EBITA organisch unverändert geblieben sei (Effekt auf die EBITA-Marge -50 Bp.). Günstige Wechselkursentwicklungen hätten die Marge unterstützt und ein moderates Plus ermöglicht. Das HI-Segment habe einen Margenrückgang von 60 BP auf 20,4% verzeichnet, CI dagegen ein Plus von 780 Bp. auf 7%.Sonova habe seine Prognose von 3 bis 5% für das organische Wachstum mit einem negativen Einfluss von -1% durch M&A bestätigt. Das EBITA dürfte in Lokalwährungen um 6 bis 9% wachsen. Die heutigen Ergebnisse lägen unter diesen Erwartungen, insbesondere beim EBITA.Das "hold"-Rating und das Kursziel von CHF 173,00 für die Sonova-Aktie werden überprüft, so Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research. (Analyse vom 20.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sonova-Aktie: