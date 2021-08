Wien (www.aktiencheck.de) - Das Netzwerkausrüstungsunternehmen Cisco Systems (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) hat am Mittwoch nachbörslich Zahlen für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt und dabei die Analystenerwartungen übertroffen, allerdings hat der Ausblick nicht vollends überzeugt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auch der Chiphersteller NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) habe am Mittwoch nachbörslich berichtet. Demnach hätten sowohl Umsatz als auch Gewinn die Markterwartungen übertroffen. Hervorgestochen habe insbesondere das Segment Videospiele, wo Rekordumsätze generiert worden seien. Für die Aktien von NVIDIA sei es gestern zwischenzeitlich um mehr als 7% nach oben gegangen, bevor diese mit einem satten Kursplus von 4,0% aus dem Handel gegangen seien.Toyota (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) (gestern -4,4%, heute Morgen rund -3%) drossele wegen der anhaltenden Engpässe bei Halbleitern seine Produktion im September um 40%. Medienberichten zufolge peile der japanische Autobauer ab dem kommenden Monat eine Fahrzeugproduktion von lediglich 500.000 statt der ursprünglich geplanten 900.000 Stück an. Das Unternehmen selbst habe sich zu den Berichten nicht geäußert. (20.08.2021/ac/a/m)