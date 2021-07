Bei BIPV würden Photovoltaik-Module in das Gebäude verbaut, z. B. in das Dach oder die Fassade. Es diene sowohl als Material für die Fassade eines Gebäudes als auch als Stromerzeuger. BIPV-Systeme würden Einsparungen bei den Material- und Stromkosten ermöglichen, den Verbrauch fossiler Brennstoffe und die Emission ozonabbauender Gase reduzieren und gleichzeitig zur architektonischen Ästhetik des Gebäudes beitragen.



Nach Angaben des Nationalen Büros für Statistik und der Chinesischen Akademie für Bauforschung betrage die bestehende Gebäudefläche in China derzeit etwa 80 Milliarden Quadratmeter. Jedes Jahr würden weitere 100 Millionen Quadratmeter Tageslichtdachfläche hinzukommen. Sobald BIPV in großem Maßstab angewandt werde, könnte es sich in China weit verbreiten. Die NEA glaube, dass BIPV ein größeres Einsatzpotenzial habe als BAPV. Während das BAPV-Modell eine gewisse Renovierung des Daches erfordere, sei BIPV Teil des Gebäudes, was die Kosten senke. Die Eigentumsverhältnisse an den Anlagen und dem erzeugten Strom seien ebenfalls klar, da sie dem Gebäudeeigentümer gehören würden, was die Komplexität des Geschäftsmodells und die Anzahl der beteiligten Parteien reduziere.



Nach Berechnungen von Tianfeng Securities könnte der BIPV-Markt zwischen 2020 und 2025 jährlich um mehr als 80% wachsen, da die Branche derzeit sehr stark wachse. Aufgrund der gemeinsamen Maßnahmen der Regierungsbehörden könne die Bedeutung der weit verbreiteten Einführung von BIPV im Hinblick auf das von Xi Jinping versprochene Ziel der Kohlenstoffneutralität bis 2060 nicht hoch genug bewertet werden. Die Kommandowirtschaft Chinas in Kombination mit Anweisungen von der Spitze des Staates mache dieses Ziel erreichbar - sofern die Maßnahmen, wie hier beschrieben, umgesetzt würden. Wir haben allen Grund zu glauben, dass dies der Fall sein wird, so die Experten von JK Capital Management.



Unabhängig davon sei in Indien eine ähnliche Entwicklung bei Dachsolaranlagen beobachtet worden. Eines der größten börsennotierten Unternehmen Indiens, Reliance Industries Limited (RIL), habe angekündigt, in den nächsten drei Jahren 10 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung von Solarenergie zu investieren. Das Unternehmen plane, 8 Milliarden US-Dollar für den Bau von vier "Giga-Fabriken" einzusetzen. In Jamnagar, Gujarat, wo sich der Raffineriekomplex von RIL befinde, sollten auf 5.000 Hektar Land Solarzellen, Module, Wasserstoff, Brennstoffzellen und ein Batterienetz zur Stromspeicherung produziert werden. Weitere 2 Milliarden US-Dollar sollten in die Entwicklung einer Wertschöpfungskette, in Partnerschaften und in zukunftsweisende Technologien rund um die Entwicklung grüner Energie investiert werden.



Die integrierte Photovoltaik-Modulfabrik solle bis 2030 mindestens 100GW Solarenergie erzeugen und bereitstellen, so der Plan des Unternehmens. Ein Großteil dieser Leistung solle von Dach- und dezentralen Solaranlagen in Dörfern kommen. Reliance sei bekannt dafür, große Projekte in Rekordzeit zu realisieren. Nach dem Start von RJio sei das Unternehmen innerhalb von zwei Jahren zur Nummer eins der indischen Telekommunikationsanbieter geworden, nachdem es sich Mitte der 2000er Jahre als weltgrößter Ölraffineriekonzern etabliert habe. Das Bekenntnis von Reliance zu sauberer Energie könnte für Indien von Vorteil sein, um seine Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Der Weg zum Erfolg dürfte jedoch angesichts des begrenzten Engagements der indischen Zentralregierung eher unsicher sein. (02.07.2021/ac/a/m)







Hong Kong (www.aktiencheck.de) - Am 20. Juni 2021 hat die Nationale Energieverwaltung (NEA) Chinas ein Programm zur Förderung von Solarstrom auf Dächern in Pilotregionen vorgestellt, so Aravindan Jegannathan, Senior Equity Analyst bei JK Capital Management Ltd., einem Unternehmen der La Française Gruppe.Laut Mitteilung der Verwaltung sollten sich Landkreise mit ausreichend geeigneter Dachfläche für die Teilnahme an dem Pilotprojekt bewerben. Die Bewerbungsfrist ende am 15. Juli 2021. Teilnahmeberechtigt seien Landkreise, in denen der Anteil der Dachfläche, der für die Installation von Solaranlagen geeignet sei, mindestens 50% Regierungsorganisationen, 40% öffentliche Gebäude wie Schulen und Krankenhäuser, 30% Industrie- und Gewerbegebäude und 20% ländliche Wohnhäuser ausmache.Vor der Ankündigung dieses Pilotprojekts habe die Regierung am 9. Juni 2021 ein Dokument zur Förderung der Nutzung von grüner Energie in den Bezirken veröffentlicht. Ziel sei es, den Anteil fossiler Brennstoffe im Energiemix zu reduzieren, indem der Anteil der mit Photovoltaik (PV) installierten Dachflächen erhöht und die Anwendung von gebäudeintegrierter PV (BIPV) gefördert werde. Im Gegensatz zu BAPV (Building Applied Photovoltaics), bei dem Solarpaneele an bereits bestehende Gebäude angebracht würden, werde BIPV in China und weltweit immer beliebter, da hier PV-Elemente bereits in der Bauphase neuer Gebäude integriert würden.