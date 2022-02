Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, Nasdaq-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (10.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Spezialisten SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, Nasdaq-Symbol: SEDG) unter die Lupe.Frühlingsgefühle im Sonnensektor nach einem langen Solar-Winter: Inverter-Anbieter Enphase (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82) habe auch den Hot-Stocks von SolarEdge und SMA Solar (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J) Impulse gegeben. Wie man aus der Branche höre, gebe es noch einigen Gegenwind, doch das wichtigste, die Kundennachfrage erreiche neue Rekorde.Felix Bräuer von Solarwatt habe bereits Ende 2021 gesagt, dass es ab dem zweiten Quartal 2022 wieder boomen könne: "Die Perspektiven sind traumhaft." Aus aktuellen Anlass habe DER AKTIONÄR den Brancheninsider jetzt erneut kontaktiert. Wie sei der Jahresstart 2002 verlaufen? Klare Ansage: "Die Nachfrage in Europa ist in den westlichen Märkten weiter enorm." Stark steigende Strompreise würden den Markt anheizen.SMA Solar zeige sich derweil nach der Gewinnwarnung wieder von seiner innovativen Seite. Der deutsche Solarkonzern baue etwa für Mitarbeiter seine Elektroauto-Infrastruktur aus. Die Ladepunkte liefere elexon, ein Joint-Venture der SMA. Das Tochterunternehmen coneva steuere das Energiemanagement bei.Zudem komme gerade ein neuer SMA-Hybrid-Wechselrichter für das Smart Home in den Verkauf. Mit dem 2-in-1-Gerät könne Solarenergie flexibel für Betrieb von Wärmepumpen und E-Ladestationen genutzt werden.Enphase habe jüngst mit einem 17-prozentigem Wachstum und sehr zuversichtlichen Ausblick auf das erste Quartal mit einem Umsatz von bis zu 440 Mio. Dollar Umsatz (Erwartung 412 Mio.) überrascht. Wie im Report beschrieben, sei es die mittlerweile anlaufende, hochautomatisierte Roboterfertigung von Mini-Invertern, welche die Rentabilität von Enphase hochtreibe und trotz steigender Einkaufskosten die EBITDA-Marge bei starken 40 Prozent halte.Nun wird es auch spannend für den Depot-2030-Titel SolarEdge, der am 15. Februar seine Zahlen meldet, so Florian Söllner von "Der Aktionär". Zudem sei bei SMA Solar in einigen Wochen ein Ausblick aufs neue Jahr zu erwarten. (Analyse vom 10.02.2022)