Nasdaq-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

USD 82,39 4,41% (27.11.2019, 22:00)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker Symbol SolarEdge-Aktie Deutschland:

2ED



Ticker Symbol SolarEdge-Aktie Nasdaq:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Corp.:



SolarEdge Technologies Corp. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, Nasdaq-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (28.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von SolarEdge Technologies Corp. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, Nasdaq-Symbol: SEDG) unter die Lupe.Das Papier des israelischen Wechselrichterherstellers habe sich im bisherigen Jahresverlauf mehr als verdoppelt. Es seh nun so aus als ob die SolarEdge-Aktie nach einer Konsolidierungsphase wieder die Fahrt aufnehmen würde. Der Titel sei nicht mehr ganz billig, was aber aufgrund des starken Wachstums gerechtfertigt sei. Es sei gut möglich, dass die SolarEdge-Aktie noch in diesem Jahr sein bisheriges Rekordhoch wieder erreiche, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.11.2019)