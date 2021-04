Nasdaq-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

Kurzprofil SolarEdge Technologies Corp.:



SolarEdge Technologies Corp. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, Nasdaq-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (22.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Wechselrichter-Spezialisten SolarEdge Technologies Corp. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, Nasdaq-Symbol: SEDG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Heute beginne der virtuelle Klima-Gipfel von Joe Biden, zu dem 40 Staats- und Regierungschefs eingeladen seien. Man erhoffe sich hier eine deutliche Verschärfung der Klima-Ziele. Die Amerikaner wollten die Emission der Treibhausgase bis 2030 im Vergleich zum Stand von 2005 halbieren. Das gehe nur mit enormen Investitionen in die Erneuerbaren Energien und neue Technologien. Greentech sei das Zauberwort. Die SolarEdge-Aktie sei seit Jahresbeginn etwas zurückgekommen, auch mit den steigenden Marktzinsen, denn diese Firmen seien sehr zinssensitiv. Das Umfeld, was die Zinsen betreffe, habe sich etwas entspannt. Nach dem starke Rücksetzer könnte bei der SolarEdge-Aktie ein neuer Aufwärtsimpuls entstehen, der vielleicht heute von dem Klima-Gipfel ausgeht, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.04.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:228,40 EUR +7,63% (22.04.2021, 17:37)