Kurzprofil SolarEdge Technologies Corp.:



SolarEdge Technologies Corp. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, Nasdaq-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (19.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Spezialisten SolarEdge Technologies Corp. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, Nasdaq-Symbol: SEDG) unter die Lupe.Die Nachfrage von Privathaushalten nach Solarenergie sei in den letzten Jahren stark angestiegen. Dabei stehe der Solarmarkt erst am Anfang seines Wachstums. Das positive für Anleger an dem Solarboom sei, dass sie jetzt schon auf etablierte Player in dieser Zukunftsbranche setzen könnten.Laut den Marktforschern von Allied Market Research solle der Solarmarkt 2022 erstmals bereits 422 Mrd. USD schwer sein. Das starke Wachstum werde durch die aktuelle Situation in den USA befeuert. So hätten die Netzbetreiber in Texas und Kalifornien in diesem Jahr mehrfach ihre Kunden dazu aufgefordert, ihren Stromverbrauch nach Möglichkeit zu reduzieren, um erneute Stromausfälle wegen steigender Temperaturen zu vermeiden.Die Lage werde zudem durch verheerende Naturkatastrophen, die das unzuverlässige Stromnetz in vielen US-Bundesstaaten in Frage stellen würden, noch weiter verschlimmert. Viele Verbraucher würden daher vermehrt auf Solarenergie setzen, um die Stromzuverlässigkeit in ihren Häusern zu gewährleisten.Solar-Unternehmen würden derzeit die gesamte Energiebranche disruptieren. Wer jetzt schon auf die richtigen Player setze, werde künftig fraglos durch hohe Kursgewinne belohnt. U.a. SolarEdge gehöre in jedem Fall auf die Watchlist, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link