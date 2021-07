ISIN Software AG-Aktie:

Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) ist der Softwarepionier der vernetzten Welt. Seit dem Jahr 1969 hat die Gesellschaft mehr als 10.000 Firmen und Organisationen dabei unterstützt, Menschen, Unternehmen, Systeme und Geräte durch Software zu verbinden. Mithilfe von Integration & APIs, IoT & Analytics sowie Business & IT Transformation ebnet die Software AG den Weg zum vernetzten Unternehmen; ihre Produkte sind der Schlüssel für einen ungehinderten Datenfluss und eine reibungslose Zusammenarbeit.



Im Geschäftsjahr 2020 hatte das Unternehmen rund 4.700 Beschäftigte in mehr als 70 Ländern und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von mehr als 800 Millionen Euro. Bis 2023 strebt es eine Umsatzsteigerung auf mehr als 1 Milliarde Euro an.



Weitere Informationen finden Sie unter www.softwareag.de. (09.07.2021/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Software AG-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) charttechnisch unter die Lupe.Aller guten Dinge seien drei! Zunächst habe es die Aktie der Software AG Mitte Juni geschafft, einen acht Monate währenden Abwärtstrend zu beenden. In den Wochen darauf sei die nachhaltige Zurückeroberung der langfristig bedeutenden 200-Wochen-Linie gelungen, ehe es in dieser Woche soweit gewesen sei, das bisherige 2021er-Hoch zu überwinden und ein weiteres positives Signal zu senden. Das nächste stehe unmittelbar bevor, denn bei 39,03 Euro befinde sich das 61,8-Prozent-Fibonacci-Retracement der scharfen Abwärtswelle von September/Oktober 2020. Werde diese Hürde überwunden, sei der Weg bis zum Dreijahreshoch bei 44,50 Euro freigeräumt. Letztlich locke aber das Allzeithoch, das Anfang 2018 bei 49,80 Euro markiert worden sei. Bereits rund um 36 Euro herum sei die erste solide Unterstützung auszumachen. Auf dem Niveau würden die Gleitenden Durchschnitte der vergangenen 200 Wochen und Tage sowie der durchbrochene Abwärtstrend verlaufen. Rückenwind wiederum komme vom 15-monatigen Aufwärtstrend, welcher bereits um 34,50 Euro verlaufe. Ein Durchbruch würde die positiven Signale würden negieren und man müsste auf die waagrechte Unterstützung im 32er-Bereich oder gar das 52-Wochen-Tief 30,20 Euro als Unterstützungen setzen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 09.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Software AG-Aktie:39,14 EUR +2,25% (09.07.2021, 09:15)Tradegate-Aktienkurs Software AG:39,00 EUR +1,88% (09.07.2021, 09:29)