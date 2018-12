Tradegate-Aktienkurs Software AG

Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) (TecDAX) unterstützt die digitale Transformation von Unternehmen. Mit der Digital Business Platform der Software AG können Unternehmen besser mit Kunden interagieren, ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln und neue Marktpotenziale erschließen. Im Bereich Internet der Dinge (IoT) bietet die Software AG ihren Kunden führende Lösungen zur Integration, Vernetzung und zum Management von IoT-Komponenten sowie zur Analyse von Daten und zur Vorhersage von zukünftigen Ereignissen auf Basis künstlicher Intelligenz. Die Digital Business Platform basiert auf Technologieführerschaft und jahrzehntelanger Expertise bei Softwareentwicklung und IT. Die Software AG beschäftigt über 4.500 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte 2017 einen Umsatz von 879 Millionen Euro. (20.12.2018/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF).Im Zuge des schwachen Börsenumfelds habe auch die Aktie der Software AG in den letzten Monaten deutlich an Wert verloren (Kursentwicklung seit dem Zehnjahreshoch von Mitte Januar 2018: -36,7%) und notiere jetzt auf dem tiefsten Stand seit Anfang 2016. Der Analyst führe die schwache Kursentwicklung neben dem allgemein negativen Börsenumfeld und dem pessimistischeren Sentiment gegenüber der Technologiebranche auf fehlendes Vertrauen der Investoren zurück, dass es dem erst seit August amtierenden neuen Konzernchef Sanjay Brahmawar gelinge, die Software AG auf einen nachhaltigen und stabilen Wachstumspfad zu führen - vor allem wegen des sich eintrübenden konjunkturellen Umfelds. Zwar sei die Software AG vor allem umsatzseitig nicht besonders wachstumsstark und die Geschäftsentwicklung sei überdurchschnittlich volatil, jedoch sei die Geschäftsentwicklung in 2018 bislang zum überwiegenden Teil erfreulich verlaufen.Unter Berücksichtigung dieser Faktoren hat Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, sein Kursziel auf Basis eines neuen Bewertungsmodells auf 34,50 (alt: 44,00) Euro gesenkt und bestätigt sein "halten"-Votum für die Software AG-Aktie. (Analyse vom 20.12.2018)Börsenplätze Software AG-Aktie:Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:31,16 EUR -1,20% (20.12.2018, 12:42)