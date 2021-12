Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:

Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) ist der Softwarepionier der vernetzten Welt. Seit dem Jahr 1969 hat die Gesellschaft mehr als 10.000 Firmen und Organisationen dabei unterstützt, Menschen, Unternehmen, Systeme und Geräte durch Software zu verbinden. Mithilfe von Integration & APIs, IoT & Analytics sowie Business & IT Transformation ebnet die Software AG den Weg zum vernetzten Unternehmen; ihre Produkte sind der Schlüssel für einen ungehinderten Datenfluss und eine reibungslose Zusammenarbeit.



Im Geschäftsjahr 2020 hatte das Unternehmen rund 4.700 Beschäftigte in mehr als 70 Ländern und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von mehr als 800 Millionen Euro. Bis 2023 strebt es eine Umsatzsteigerung auf mehr als 1 Milliarde Euro an.



Weitere Informationen finden Sie unter www.softwareag.de. (02.12.2021/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Software AG: Der Konzern spielt mehrere Optionen für die Zukunft durch - AktienanalyseDie Aktie der der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) gehörte in den vergangenen Monaten nicht gerade zu den Favoriten am Aktienmarkt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Zwar könne das Unternehmen weiter auf die Stärke der angestammten Datenbanksparte setzen. Das eigentliche Wachstumsgeschäft, die Digital Business Plattform, komme allerdings nach wie vor nur schleppend voran. Nachdem im dritten Quartal weniger Aufträge eingegangen seien als erwartet, habe der Konzern überraschend die Ziele für diesen Bereich gesenkt, was die Aktie stark unter Druck gebracht habe.Zuletzt allerdings habe der MDAX-Titel wieder mit kräftigen Kursgewinnen auf sich aufmerksam gemacht. Der Grund: Angeblich lote der Software-Konzern einen Verkauf aus. Es würden verschiedene strategische Optionen geprüft, darunter auch eine Veräußerung der am Markt mit knapp 2,8 Mrd. Euro bewerteten Firma, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider gemeldet. Die Überlegungen befänden sich aber in einem frühen Stadium. Es gebe zudem keine Sicherheit, dass sich das Unternehmen für einen Verkauf entscheide, habe es weiter geheißen.Ein wichtiger Faktor bei solchen Plänen dürfte die Stiftung des Firmengründers Peter Schnell sein - sie halte mehr als 30 Prozent an dem Unternehmen. Zwar habe die Software AG die Informationen bislang nicht kommentieren wollen. Aus technischer Sicht sei die Nachricht jedoch gerade noch rechtzeitig gekommen. Denn die Aktie sei kurz davor gewesen, unter die wichtige Unterstützung um 34 Euro abzurutschen, die in den vergangenen Monaten so manchen Verkaufswellen erfolgreich getrotzt habe. Nun notiere sie wieder deutlich darüber. (Ausgabe 47/2021)Börsenplätze Software AG-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Software AG:37,08 EUR +0,22% (02.12.2021, 10:45)