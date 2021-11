Tradegate-Aktienkurs Software AG:

37,56 EUR -1,42% (26.11.2021, 09:15)



Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:

34,70 EUR +0,29% (25.11.2021)



ISIN Software AG-Aktie:

DE000A2GS401



WKN Software AG-Aktie:

A2GS40



Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SOW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SWDAF



Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) ist der Softwarepionier der vernetzten Welt. Seit dem Jahr 1969 hat die Gesellschaft mehr als 10.000 Firmen und Organisationen dabei unterstützt, Menschen, Unternehmen, Systeme und Geräte durch Software zu verbinden. Mithilfe von Integration & APIs, IoT & Analytics sowie Business & IT Transformation ebnet die Software AG den Weg zum vernetzten Unternehmen; ihre Produkte sind der Schlüssel für einen ungehinderten Datenfluss und eine reibungslose Zusammenarbeit.



Im Geschäftsjahr 2020 hatte das Unternehmen rund 4.700 Beschäftigte in mehr als 70 Ländern und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von mehr als 800 Millionen Euro. Bis 2023 strebt es eine Umsatzsteigerung auf mehr als 1 Milliarde Euro an.



Weitere Informationen finden Sie unter www.softwareag.de. (26.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.

Heiße Spekulation: Die Software AG stehe möglicherweise vor einem Verkauf. Das in Darmstadt beheimatete Unternehmen prüfe strategische Optionen, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Die Aktie könne gegen den schwachen Markttrend zulegen.

Die Überlegungen befänden sich in einem frühen Stadium, habe es in Finanzkreisen geheißen. Es gebe zudem keine Sicherheit, dass sich das Unternehmen für einen Verkauf entscheide. Diesen Schritt müsste zumindest die von dem Unternehmensgründer Peter Schnell in den 1990er Jahren gegründete Software AG Stiftung zustimmen, sie halte mehr als 30 Prozent an dem Unternehmen. Ein Sprecher der Software AG habe die Angelegenheit nicht kommentieren wollen.

Vorstand Sanjay Brahmawar wolle den Software-Konzern nach vielen Jahren der Stagnation wieder in die Wachstumsspur bringen und investiere dafür viel Geld. Unter anderem würden Kunden konsequent auf das Abonnementmodell umgestellt. Analysten würden allerdings die Transformation als zu schleppend kritisieren. Denn die Umstellung belaste die reinen Umsatzzahlen, weswegen das Management die Aufträge derzeit als zentrale Größe zur Beurteilung des Geschäftsverlaufes ansehe.

Die Spekulationen würden die Aktie gegen den schwachen Markttrend nach oben treiben. Es ist aber nur schwer einzuschätzen, ob sich die Spekulationen bewahrheiten, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.11.2021)