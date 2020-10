Börsenplätze Software AG-Aktie:



Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) bietet ihren Kunden "Freedom as a Service". Die Software AG denkt Integration weiter, stößt Unternehmenstransformation an und ermöglicht schnelle Innovationen für das Internet der Dinge, damit sich Unternehmen mit Geschäftsmodellen von ihren Mitbewerbern abheben können. Man gibt einem die Freiheit, jede Technologie - von der App bis zum Edge - zu verknüpfen und zu integrieren. Die Software AG öffnet Datensilos und macht Daten teilbar, nutzbar und wertvoll, sodass ihre Kunden die besten Entscheidungen treffen und neue Wachstumschancen erschließen können.



Die Software AG beschäftigt über 4.700 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte 2018 einen Umsatz von 866 Millionen Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Darmstädter Softwareherstellers Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) unter die Lupe.Die Software AG habe im abgelaufenen Quartal laut ersten Eckdaten etwas mehr neue Aufträge an Land gezogen als von Analysten erwartet. Allerdings sei das abgerechnete Geschäft bei Umsatz und operativem Ergebnis schwächer gelaufen als gedacht. Am Ende würden die Eckdaten wie erwartet nur wenig Impulse für die Aktie liefern.Der Umsatz bei der Software AG dürfte den vorläufigen Zahlen zufolge bei 180,5 bis 185 Millionen Euro liegen. Das seien bis zu fast 20 Prozent weniger als vor einem Jahr mit 224 Millionen. "Der Aktionär" habe bereits erklärt: Bei der Gesellschaft schlage neben der Corona-Pandemie insbesondere der Umbau des Erlösmodells auf Abonnements zu Buche. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen erwarte das Management bei 28 bis 32 Millionen Euro nach 68,4 Millionen im Vorjahr.Mitten in der Umstellung auf Abo-Modelle und während der Coronakrise mache der Software AG eine Attacke auf die IT-Systeme das Leben schwer. Am 3. Oktober sei das Unternehmen nach eigenen Angaben Ziel eines Ransomware-Schadsoftwareangriffs gewesen. Daher seien heute vorerst nur erste Eckdaten zum Geschäft präsentiert worden.Immerhin habe Vorstandschef Sanjay Brahmawar die Prognosen bestätigt, die sich bei dem Unternehmen auf abgeschlossene Verträge für Software beziehen würden. Zwischen Juli und Ende September hätten die Sparten für Integrationssoftware (DBP ex Cloud/IoT) und für Cloud- und Maschinenvernetzung (Cloud/IoT) die Aufträge stärker steigern können als gedacht, bei der angestammten Datenbanksparte (A&N) sei der Rückgang nicht so stark ausgefallen wie von Experten befürchtet.Investierte Anleger bleiben dabei, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten vorerst eine nachhaltige Trendwende im Kursverlauf abwarten. (Analyse vom 21.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link