Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:

29,91 EUR +0,61% (31.01.2020, 15:48)



ISIN Software AG-Aktie:

DE000A2GS401



WKN Software AG-Aktie:

A2GS40



Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SOW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SWDAF



Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) bietet ihren Kunden "Freedom as a Service". Die Software AG denkt Integration weiter, stößt Unternehmenstransformation an und ermöglicht schnelle Innovationen für das Internet der Dinge, damit sich Unternehmen mit Geschäftsmodellen von ihren Mitbewerbern abheben können. Man gibt einem die Freiheit, jede Technologie - von der App bis zum Edge - zu verknüpfen und zu integrieren. Die Software AG öffnet Datensilos und macht Daten teilbar, nutzbar und wertvoll, sodass ihre Kunden die besten Entscheidungen treffen und neue Wachstumschancen erschließen können.



Die Software AG beschäftigt über 4.700 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte 2018 einen Umsatz von 866 Millionen Euro.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.softwareag.de (31.01.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) von 30 Euro auf 31 Euro.Die Zahlen für das Q4/2019 seien aus Sicht des Analysten überwiegend enttäuschend ausgefallen. Dabei habe vor allem das Geschäft mit der Cloud und dem Internet der Dinge die Erwartungen (einschließlich der Unternehmenszielsetzung) deutlich verfehlt. Zudem gehe die Software AG sowohl für 2020 als auch mittelfristig von einer deutlich niedrigeren Marge aus. Das enttäuschende Zukunftsgeschäft und die in Aussicht gestellte überraschend niedrige Profitabilität hätten für einen Kurseinbruch der Aktie von 12,3% (29.01.2020) gesorgt.Jost habe seine EPS-Prognose für 2020 deutlich auf 1,51 (alt: 2,13) Euro und seine Prognose für die Dividende für 2020 auf 0,71 (alt: 0,75) Euro/Aktie reduziert. Für 2021 prognostiziere er erstmals ein EPS von 1,70 Euro sowie eine Dividende von 0,71 Euro/Aktie.Die Q4-Zahlen sowie der Ausblick würden zeigen, dass eine Trendwende weiterhin auf sich warten lasse. Zudem werde klar, dass die Anfang 2019 mit dem Projekt Helix begonnene Transformation noch keine sichtbaren Erfolge aufweise. Es überrasche Jost nach wie vor, dass die Software AG in einer seit Jahren stark wachsenden Branche immer noch kein signifikantes Wachstum vorweisen könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Software AG-Aktie: