ISIN Software AG-Aktie:

DE000A2GS401



WKN Software AG-Aktie:

A2GS40



Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SOW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SWDAF



Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) bietet ihren Kunden "Freedom as a Service". Die Software AG denkt Integration weiter, stößt Unternehmenstransformation an und ermöglicht schnelle Innovationen für das Internet der Dinge, damit sich Unternehmen mit Geschäftsmodellen von ihren Mitbewerbern abheben können. Man gibt einem die Freiheit, jede Technologie - von der App bis zum Edge - zu verknüpfen und zu integrieren. Die Software AG öffnet Datensilos und macht Daten teilbar, nutzbar und wertvoll, sodass ihre Kunden die besten Entscheidungen treffen und neue Wachstumschancen erschließen können.



Die Software AG beschäftigt über 4.700 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte 2018 einen Umsatz von 866 Millionen Euro.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.softwareag.de. (02.04.2020/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Software AG: Chance auf Bodenbildung - AktienanalyseGute Nachrichten muss man derzeit mit der Lupe suchen. Aber es gibt sie - zumindest vereinzelt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.So wolle die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) trotz Corona-Krise ihren Anteilseignern mehr Geld ausschütten. Die Dividende für 2019 solle bei 76 Cent pro Aktie liegen, habe der MDAX-Konzern mitgeteilt. Im Vorjahr habe das Unternehmen 71 Cent springen lassen. Allerdings müssten sich Aktionäre noch etwas gedulden, bis das Geld auf ihrem Konto lande. Wie viele andere Konzerne hätten auch die Darmstädter angekündigt, ihre Hauptversammlung zu verschieben. Das Treffen sei ursprünglich für den 20. Mai geplant gewesen. Ein neuer Termin stehe noch nicht fest. Somit verzögere sich auch die Auszahlung der Dividende.Die Nachricht sei an der Börse dennoch gut angekommen. Seit dem Zwischentief bei 21,60 Euro sei es um rund 25 Prozent nach oben gegangen. Die Chance auf eine Bodenbildung steht damit gar nicht mal schlecht, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 13/2020)