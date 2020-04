Tradegate-Aktienkurs Software AG

Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) bietet ihren Kunden "Freedom as a Service". Die Software AG denkt Integration weiter, stößt Unternehmenstransformation an und ermöglicht schnelle Innovationen für das Internet der Dinge, damit sich Unternehmen mit Geschäftsmodellen von ihren Mitbewerbern abheben können. Man gibt einem die Freiheit, jede Technologie - von der App bis zum Edge - zu verknüpfen und zu integrieren. Die Software AG öffnet Datensilos und macht Daten teilbar, nutzbar und wertvoll, sodass ihre Kunden die besten Entscheidungen treffen und neue Wachstumschancen erschließen können.



Die Software AG beschäftigt über 4.700 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte 2018 einen Umsatz von 866 Millionen Euro.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.softwareag.de. (28.04.2020/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) von 31 Euro auf 33 Euro.Entgegen den Erwartungen habe die Software AG in Q1/2020 einen Umsatzanstieg von 2,8% y/y erreicht. Ergebnisseitig hätten aber deutlich höhere Kosten belastet, wodurch die Analystenprognosen verfehlt worden seien, die Markterwartungen jedoch hätten übertroffen werden können. Zudem habe der Konzern den Ausblick für 2020 wegen der Corona-Pandemie zum Teil reduziert. Laut Unternehmensaussagen seien zum Ende des Q1 negative Auswirkungen der Pandemie im niedrigen einstelligen Bereich sichtbar geworden. Für das erste Halbjahr erwarte die Software AG insgesamt solide Ergebnisse. Die Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte sei jedoch schwer absehbar.Für den weiteren Jahresverlauf erwarte Jost weitere Belastungen - vor allem in Q2 - durch die Corona-Pandemie. Diese sollten aber deutlich niedriger ausfallen, als dies bei Unternehmen anderer Branchen der Fall sei. Nichtsdestotrotz würden seines Erachtens viele Unternehmen infolge des Konjunktureinbruchs IT-Investitionen zunächst einmal zurückstellen. Die IT-Branche bzw. auch die Software AG profitiere aber von langfristigen Kundenverträgen mit regelmäßigen stabilen Einnahmen. Zudem sollte die derzeitige Krise einen langfristigen Digitalisierungsschub auslösen. Der Analyst habe seine Schätzungen reduziert (u.a. EPS 2020e: 1,39 (alt: 1,51) Euro; EPS 2021e: 1,51 (alt: 1,70) Euro).Markus Jost, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Software AG-Aktie bekräftigt. (Analyse vom 28.04.2020)Börsenplätze Software AG-Aktie:Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:32,06 EUR +0,31% (28.04.2020, 14:00)