Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) (TecDAX) unterstützt die digitale Transformation von Unternehmen. Mit der Digital Business Platform der Software AG können Unternehmen besser mit Kunden interagieren, ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln und neue Marktpotenziale erschließen. Im Bereich Internet der Dinge (IoT) bietet die Software AG ihren Kunden führende Lösungen zur Integration, Vernetzung und zum Management von IoT-Komponenten sowie zur Analyse von Daten und zur Vorhersage von zukünftigen Ereignissen auf Basis künstlicher Intelligenz. Die Digital Business Platform basiert auf Technologieführerschaft und jahrzehntelanger Expertise bei Softwareentwicklung und IT. Die Software AG beschäftigt über 4.500 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte 2017 einen Umsatz von 879 Millionen Euro. (23.04.2018/ac/a/t)



Haar (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) weiter zu meiden.Die Software AG bleibe sich treu. Hier würden schwache Quartalszahlen mit Jubelmeldungen vermischt. Die Kommunikationspolitik des Unternehmens bleibe fragwürdig. Der noch amtierende CEO Karl-Heinz Streibich freue sich ernsthaft, dass die IoT & Cloud-Umsätze im ersten Quartal um 125% gewachsen seien. Das entspreche einem Volumen von sage und schreibe 6,4 Mio. Euro. Liebe Software AG - angesichts eines Quartalsumsatzes von 186,6 Mio. Euro sei das echt eine Sensation. Für 2018 solle der Bereich nun um 100 bis 135% auf 30 bis 35 Mio. Euro wachsen. Es handle sich hierbei jedoch um einen satten Umsatzanteil von 4% des Gesamtumsatzes aus 2017. Was neben all dem Jubel nur kurz erwähnt werde: Die Firma sei in Q1 von 206 Mio. Euro Umsatz auf 187 Mio. Euro erneut geschrumpft und das EBIT habe auf Vorjahresniveau gelegen.Die Software AG-Aktie soll man weiter meiden, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 23.04.2018)Börsenplätze Software AG-Aktie:Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:40,01 EUR -0,22% (23.04.2018, 09:23)