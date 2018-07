Tradegate-Aktienkurs Software AG

Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) (TecDAX) unterstützt die digitale Transformation von Unternehmen. Mit der Digital Business Platform der Software AG können Unternehmen besser mit Kunden interagieren, ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln und neue Marktpotenziale erschließen. Im Bereich Internet der Dinge (IoT) bietet die Software AG ihren Kunden führende Lösungen zur Integration, Vernetzung und zum Management von IoT-Komponenten sowie zur Analyse von Daten und zur Vorhersage von zukünftigen Ereignissen auf Basis künstlicher Intelligenz. Die Digital Business Platform basiert auf Technologieführerschaft und jahrzehntelanger Expertise bei Softwareentwicklung und IT. Die Software AG beschäftigt über 4.500 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte 2017 einen Umsatz von 879 Millionen Euro. (03.07.2018/ac/a/t)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse von Analysten Henrik Paganetty und Gerhard Orgonas von der Privatbank Berenberg:Henrik Paganetty und Gerhard Orgonas, Analysten der Privatbank Berenberg, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) auf.Das Datenbankgeschäft (A&N) des Darmstädter Softwareherstellers sei eine Ertragsperle und das Segment Integrationssoftware (DBP) verspreche dank kluger Investitionen ein sehr solides Wachstum, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Der zunehmende Fokus auf das Internet der Dinge (IoT) könnte zum künftigen Wachstumstreiber werden. Auf Basis der Berenberg-Schätzungen werde die Software AG allerdings bereits auf dem Niveau vergleichbarer Unternehmen gehandelt.Henrik Paganetty und Gerhard Orgonas, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die Software AG-Aktie mit dem Votum "hold" und einem Kursziel von 44 Euro in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 03.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:40,33 EUR +2,05% (03.07.2018, 09:34)