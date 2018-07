Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Software AG-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:

40,97 EUR +0,42% (25.07.2018, 17:25)



Tradegate-Aktienkurs Software AG

40,97 EUR +0,20% (25.07.2018, 17:25)



ISIN Software AG-Aktie:

DE000A2GS401



WKN Software AG-Aktie:

A2GS40



Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SOW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SWDAF



Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) (TecDAX) unterstützt die digitale Transformation von Unternehmen. Mit der Digital Business Platform der Software AG können Unternehmen besser mit Kunden interagieren, ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln und neue Marktpotenziale erschließen. Im Bereich Internet der Dinge (IoT) bietet die Software AG ihren Kunden führende Lösungen zur Integration, Vernetzung und zum Management von IoT-Komponenten sowie zur Analyse von Daten und zur Vorhersage von zukünftigen Ereignissen auf Basis künstlicher Intelligenz. Die Digital Business Platform basiert auf Technologieführerschaft und jahrzehntelanger Expertise bei Softwareentwicklung und IT. Die Software AG beschäftigt über 4.500 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte 2017 einen Umsatz von 879 Millionen Euro. (25.07.2018/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktie: Cloud-/IoT-Wachstum führt zu EBIT-Anstieg - AktienanalyseOperatives Ergebnis der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) legt im zweiten Quartal zu, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Zur Beurteilung der fundamentalen Lage eines Unternehmens stünden Anlegern verschiedene Finanzkennzahlen zur Verfügung. Eine wichtige Größe sei das sogenannte operative Ergebnis, das Aufschluss darüber gebe, wie erfolgreich eine Gesellschaft im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in einem bestimmten Zeitraum (z.B. Quartal, Jahr) gewirtschaftet habe. Das operative Ergebnis werde auch als Betriebsergebnis, Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit oder Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) bezeichnet. Ermittelt werde es aus den Umsatzerlösen, von denen sämtliche Kosten abgezogen würden. Das Finanzergebnis, Ertragsteuern sowie außerordentliche Erträge und Aufwendungen würden dabei jedoch nicht berücksichtigt.Viele Unternehmen würden das operative Ergebnis als Maßstab zur Beurteilung ihrer aktuellen Geschäftsentwicklung nutzen. Die Deklaration als operatives Ergebnis sei jedoch nicht konkret definiert, weshalb Anleger konkret prüfen müssten, was die jeweilige Gesellschaft unter dem operativen Ergebnis verstehe. Einige Firmen würden außerdem Kennzahlen wie das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) oder das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (EBITA) nutzen. Hier würden zusätzlich Abschreibungen oder Teile davon aus den Kosten ausgeklammert.Beim EBITDA würden Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände herausgerechnet. Es diene damit zur Ermittlung der operativen Leistungsfähigkeit vor dem gesamten Investitionsaufwand. Beim EBITA würden nur die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände außen vorgelassen.Die Software AG sei Deutschlands zweitgrößter Softwarehersteller. Nach einem Rückgang des operativen Ergebnisses im Auftaktquartal 2018 habe der Konzern im zweiten Quartal wieder einen Anstieg verzeichnet. Das EBIT habe sich von 48,1 auf 52,2 Mio. Euro verbessert. Das EBITA habe von 61,3 auf 61,5 Mio. Euro zugelegt. Unter dem Strich habe der Konzern einen Nettoprofit von 42,2 Mio. Euro erzielt, nach 40,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sei dagegen leicht rückläufig gewesen und habe sich von 207,4 auf 205,7 Mio. Euro verringert. Hier hätten negative Währungseffekte belastend gewirkt. Bereinigt um diese Effekte seien die Einnahmen um 4% gestiegen.Das Wachstum mit Cloud-Angeboten und mit Software für das Internet der Dinge sei im zweiten Quartal nicht ganz so stark gewesen wie von einigen Marktbeobachtern erwartet, die Analysten würden jedoch davon ausgehen, dass die Software AG in den nächsten Quartalen wieder mit einer stärkeren Wachstumsdynamik überzeuge. Grundlage dafür sei der Ausbau des Geschäfts in den vergangenen Jahren - auch durch Partnerschaften und Zukäufe -, wodurch es dem Konzern gelungen sei, eine führende Rolle bei neuen IoT- und Cloud-Plattformen einzunehmen. Auf diesem zukunftsträchtigen Gebiet sei das Wachstumspotenzial noch längst nicht ausgereizt. Vielmehr stehe das Unternehmen erst am Anfang der sich hier bietenden vielversprechenden, langfristigen Wachstumsperspektiven. Damit sollte die Software AG weiterhin von dem Zukunftstrend profitieren, wonach viele Unternehmen zunehmend ihre Geschäftsprozesse digitalisieren würden. Große Pluspunkte seien die bereits starke Marktposition sowie die hohe Profitabilität, was nach Einschätzung der Analysten den anhaltenden Ausbau des Geschäfts erleichtern dürfte.Bei Vorlage der Quartalszahlen habe die Software AG ihren Ausblick für das Gesamtjahr 2018 bekräftigt. Der Vorstand gehe weiterhin von einem Umsatzanstieg im Bereich Digital Business Platform (exkl. Cloud & IoT) von währungsbereinigt 3% bis 7% aus. 2017 seien hier Erlöse von 441,5 Mio. Euro erzielt worden. Im Cloud- und IoT-Geschäft rechne das Management mit einem Plus zwischen 100% und 135%. Hier seien im Vorjahr 14,9 Mio. Euro erzielt worden. Bei der EBITA-Marge peile der Konzern weiterhin einen Wert zwischen 30% und 32% an. 2017 habe er einen Wert von 31,8% erzielt. Im zweiten Quartal seien es 29,9% und im ersten Halbjahr 28,7% gewesen.Aus charttechnischer Sicht zeige die Aktie der Software AG einen langfristig intakten Aufwärtstrend. Vorläufiger Höhepunkt sei das im Januar dieses Jahres markierte Allzeithoch bei 49,80 Euro gewesen. Anschließend habe sich ein Abwärtsimpuls gebildet, dessen Tiefpunkt im Juni bei 38,24 Euro gelegen habe. Damit sei die Aufwärtstrendlinie getestet worden, die aus der Verbindung der Verlaufstiefs von Oktober 2014 und Januar 2017 resultiere. Dass diese Linie nicht verletzt worden sei, würden die Analysten als Bestätigung der übergeordneten langfristigen Aufwärtsbewegung werten. Entsprechend seien nach Einschätzung der Analysten Chancen auf der Long-Seite zu suchen. Obsolet wäre ihr Szenario bei einem Kursrückgang unter 38,24 Euro, weshalb sich unter dieser Marke ein Stop-Loss anbiete. (Analyse vom 25.07.2018)