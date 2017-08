Börsenplätze Softing-Aktie:



Softing (ISIN: DE0005178008, WKN: 517800, Ticker-Symbol: SYT) ist eine weltweit agierende Management-Holding. Die Softing Gesellschaften erstellen und vertreiben Hard- und Software in den Unternehmenssegmenten Industrielle Automatisierung und Automotive Electronics. In enger Kundenbeziehung werden technologisch hochwertige Standardprodukte sowie individuelle Lösungen realisiert. Softing operiert mit beiden Unternehmenssegmenten in Wachstumsmärkten Softing hat das Ziel, bei nachhaltiger Profitabilität im Umsatz jährlich zweistellig zu wachsen. (29.08.2017/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Softing-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Softing-Aktie (ISIN: DE0005178008, WKN: 517800, Ticker-Symbol: SYT) unter die Lupe.Die Geschäftsentwicklung von Softing sei weiterhin uneinheitlich. Das Unternehmen konstatiere im Bereich der Lösungen für die Fabrikautomation eine unverändert hohe Nachfrage, die den Halbjahresumsatz im Segment Industrial um knapp 20% auf 30,7 Mio. Euro habe wachsen lassen. Das sei in eine kräftige Verbesserung des operativen Spartenergebnisses von -1,1 auf 1,7 Mio. Euro umgemünzt worden.Wesentlich schwächer präsentiere sich der zweite Bereich Automotive, dessen Erlöse nach Problemen mit Entwicklungsprojekten von 12,4 auf 8,7 Mio. Euro zusammengeschnurrt sei. Das EBIT sei infolgedessen von 2,6 auf -0, Mio. Euro in den negativen Bereich gedreht. Doch das Management sehe die Talsohle bereits durchschritten, die Entwicklungsaktivitäten hätten stabilisiert werden können und die Kundenakquise verlaufe inzwischen wieder vielversprechend.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" setzen auf dieses Szenario und bleiben bei der Softing-Aktie an Bord. (Ausgabe 33 vom 26.08.2017)