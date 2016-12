Xetra-Aktienkurs Softing-Aktie:

13,061 EUR +3,29% (27.12.2016, 12:18)



ISIN Softing-Aktie:

DE0005178008



WKN Softing-Aktie:

517800



Ticker-Symbol Softing-Aktie:

SYT



Kurzprofil Softing AG:



Softing (ISIN: DE0005178008, WKN: 517800, Ticker-Symbol: SYT) ist eine weltweit agierende Management-Holding. Die Softing Gesellschaften erstellen und vertreiben Hard- und Software in den Unternehmenssegmenten Industrielle Automatisierung und Automotive Electronics. In enger Kundenbeziehung werden technologisch hochwertige Standardprodukte sowie individuelle Lösungen realisiert. Softing operiert mit beiden Unternehmenssegmenten in Wachstumsmärkten Softing hat das Ziel, bei nachhaltiger Profitabilität im Umsatz jährlich zweistellig zu wachsen. (27.12.2016/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Softing-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Softing AG (ISIN: DE0005178008, WKN: 517800, Ticker-Symbol: SYT) unter die Lupe.Wolfgang Trier, CEO der Softing AG, habe für das Jahr 2016 ein bereinigtes EBIT in einer Bandbreite zwischen 7 und 8 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Die Gesellschaft bereinige das EBIT um aktivierte Eigenleistungen und deren Abschreibungen sowie um Kaufpreisallokationen. Trier halte an der Prognose fest. Allerdings gebe es einen Haken. Trier werde die ohnehin schon bereinigte Prognose wohl nur erreichen, weil er in 2016 einen üppigen positiven Einmaleffekt verbuchen könne. Bei der in USA zugekauften OLDI laufe es nicht rund. Auf die Übernahme wären noch Earn-Out Zahlungen fällig gewesen. Diese hätten sich größtenteils erledigt. Trier könne diese nun gewinnbringend auflösen. Der Effekt liege bei einigen Millionen Euro. Ohne diesen Effekt hätte Softing die Prognose wohl deutlich verfehlt. Das sei natürlich schlecht.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten kurzfristig zum Verkauf der Softing-Aktie. (Analyse vom 27.12.2016)